Carola etta på Svensktoppen efter 37 år

”Det är som ett uppvaknande”

Av: TT

Publicerad: 25 oktober 2020 kl. 17.33

Uppdaterad: 25 oktober 2020 kl. 22.38

Foto: Christine Olsson/TT Carola Häggkvists låt "Säg mig var du står" är etta på Svensktoppen. Arkivbild.

När Carola Häggkvist sjöng in ”Säg mig var du står” 1983 så hade Svensktoppen en paus och låten fick aldrig en chans att klättra på listan. Nu, 37 år senare, är den för första gången, i en duett med Zara Larsson, etta.

Duon framförde låten tillsammans för första gången i en strömmad spelning på Gröna Lund i somras. Carola säger i en intervju med Svensktoppens Carolina Norén att hon fick en glad överraskning när duetten under söndagen gick upp i topp.

– Vad glad jag blir. Det är som ett uppvaknande. Jag tycker det finns en skärpa i låten som jag tycker om, där man både utmanar lyssnaren och sig själv, säger hon.

De senaste åren har ”Säg mig var du står” börjat spelas ute på klubbar och fester. Men varför den plötsligt blev en hit över 30 år efter att den släppts är det ingen som vet. Little Jinder tolkade den i ”Så mycket bättre” 2019 och nämnde då att den spelas överallt på uteställen i Stockholm.

Göteborgs-Posten har försökt gå till botten med varför "Säg mig var du står", som är en cover på den nederländska "Why tell me why" av Anita Meyer från 1981, är så tilltalande för en yngre generation. Carola har dock en teori, säger hon till GP.

– Låten i sig, den står sig i och med att den har en så aktuell text. Du kan lägga in vilken mening du vill, för klimatet, för jämställdhet, för rättvisan, för det som är sant och äkta och som håller.

