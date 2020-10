Billie Eilish gör en banbrytande onlinekonsert

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 25 oktober 2020 kl. 07.27

Uppdaterad: 25 oktober 2020 kl. 08.05

Foto: Billie Eilish Billie Eilish sjunger ”When the party's over” under ”Where do we go? The livestream”.

KONSERT – I karantän insåg jag att jag bara känner mig som mig själv när jag står på scen, säger Billie Eilish från studion i Los Angeles.

När ingenting är som vanligt får de stora artisterna förlita sig på teknologin och göra onlinekonserter i stället. Och 18-åringens virtuella show är lika mäktig som nyskapande.

++++

Billie Eilish – ”Where do we go? The livestream”

Plats: Internet. Publik: Siffror på antalet sålda biljetter lär komma i dagarna. Längd: En timme. Bäst: Sången och känslan i ”When the party's over”. I övrigt den mäktiga scenproduktionen. Sämst: Att konserten måste göras på nätet och inte på en riktig scen framför publik.



Coronapandemin har haft förödande konsekvenser för musikindustrin.

Arrangörer har blivit av med miljoner, jobb har gått förlorade och musikscener runt om i världen har behövt stänga ner.

Dessutom ser branschen ut att bli otaligt många musiker, artister och kreatörer fattigare. En undersökning av brittiska fackföreningen The Musicians' Union visar att en tredjedel av landets musiker funderar på att byta yrke för att kunna försörja sig.

Men det finns de som sitter säkert. Världsstjärnorna har hittat nya sätt att förenas med fansen – tack vare teknologin.

Där ligger den koreanska supergruppen BTS just nu i framkant. I somras gjorde de den största onlinekonserten någonsin med 756 000 tittare och häromveckan slog de sitt eget rekord med ytterligare två konserter som lockade 993 000 fans världen över. Priset för en biljett sträckte sig upp till 780 svenska kronor.

Ingen dålig lön för de sju medlemmarna, med andra ord.

Billie Eilish hoppar på tåget med sin onlinekonsert från Los Angeles. 18-åringen hade precis påbörjat sin världsturné när pandemin slog till. ”Where do we go? The livestream” visar vad vi gick miste om.

Redan innan konserten får fansen kika runt i den virtuella merch-butiken. Här kan du klicka hem både skivor och kläder prydda med popstjärnans ansikte. Eller vad sägs om en specialdesignad ukulele från Fender?

I förshowen kan du också testa dina kunskaper i ett Billie-quiz samtidigt som amerikanska kändisar som Lizzo, Alicia Keys och Steve Carell uppmanar dig att rösta i det kommande presidentvalet.

Plötsligt slår skärmen om till ett bländande rött ljus. ”Everybody from home! What's good?” skriker Eilish från studion i Los Angeles.

18-åringen är ett guldkorn i dagens musikbransch. Ingen annan kan skriva popmusik om sina mörkaste mardrömmar och göra det till en internationell succé. Hennes debut ”When we all fall asleep, where do we go?” utsågs till ett av de 500 bästa albumen någonsin av Rolling Stone. Tidningen kallade henne dessutom för ”rösten av en ny generation”.

Även i kväll imponerar hon med sin oklanderliga sång. Den låter extra mäktig i Bond-låten ”No time to die” eller när hon sjunger om antidepressiva i balladen ”Xanny”.

Men konsertens finaste stund kommer när hon sitter helt ensam på scen i ”When the party's over”. Även på andra sidan skärmen, hemma i Sverige, är hennes förtvivlan påtaglig.

Eilishs spelningar handlar ofta om den intima publikkontakten. Den saknas såklart i kväll men hon kompenserar med en banbrytande scenproduktion där varje låt får ta plats i ett nytt universum.

Under ”I love you” svävar hon omkring i en oändlig stjärnhimmel tillsammans med brorsan Finneas för att i nästa stund befinna sig under vatten och slukas upp av en enorm haj. Specialeffekterna är många och den enorma spindel som står och stampar takten under ”You should see me in a crown” får huden att krypa av obehag.

Eilish blir också politisk, vare sig hon fyller scenen med orden ”NO MUSIC ON A DEAD PLANET” eller vädjar till fansen att gå och rösta:

– Om vi röstar ut den orange mannen så får vi kanske träffa varandra snart igen, säger hon innan hon avslutar med megahiten ”Bad guy”.

Att få se Billie Eilish stå framför tusentals fans känns långt borta just nu. Men med sin nyskapande show lyckas hon få allting att kännas som vanligt för en liten stund.

Nästan, i alla fall.



FAKTA Alla låtarna 1. Bury a friend 2. You should see me in a crown 3. My strange addiction 4. Ocean eyes 5. Xanny 6. I love you 7. Ilomilo 8. No time to die 9. When the party's over 10. All the good girls go to hell 11. Everything I wanted 12. My future 13. Bad guy LÄS MER

