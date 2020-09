Veckans spellista: hårdrock för hösten

Av: Sofia Bergström

Publicerad: 16 september 2020 kl. 15.19

Uppdaterad: 17 september 2020 kl. 09.44

Foto: Greg La Ferman / Nuclear Blast Första smakprovet från konstellationen Killer Be Killeds kommande album bådar gott.

SPELLISTA Välkomna hösten med härlig hårdrock av alla möjliga slag.



”PHANTOM DAYS”

Dark Tranquility

Göteborgsbandet är fortfarande synonymt med starka melodier. Mikael Stannes superba sång gör inte saken sämre.



”DIRT IN THE GROUND”

Lucifer

Hypnotiserande takter som gjutna för mörka höstkvällar.



”WEIGHT OF THE FALSE SELF”

Hatebreed

Det är inte bara Greta Thunberg som kan konsten att ge glödande brandtal.



”PHAROS”

Ihsahn

Ihsahn är lika oförutsägbar som en svensk sommar. Men även hans mer lågmälda material slår an de rätta strängarna.



”IN THE GREAT WAR OF NOTHING”

Over the Voids...

Den polska soloprojektet Over the Voids… är en dunkel djupdykning i mörker och mystik.



”GEN-Z”

L.A. Witch

Störtskön psykedelisk rock som är svår att motstå.



”BOYS FROM THE PUGET SOUND”

Ayron Jones

Seattle-gitarristens fusion av stökig grunge, Jimi Hendrix-rock och hiphop är fullständigt fenomenal.



”CRIMSON”

Hymn feat. Kongh

Vem kan säga nej till smutsig sludge med sköna inslag av doom? Inte jag i alla fall.



”LOWBORN BASTARD”

Eshtadur

Blackened melodisk dödsmetall från Colombia – bara den beskrivningen borde väcka ditt intresse.



”DECONSTRUCTING SELF-DESTRUCTION”

Killer Be Killed

Det är svårt att slå fel när stjärnor som Troy Sanders, Max Cavalera, Ben Koller och Greg Puciato är inblandade. I november kommer konstellationens andra album ”Reluctant hero”.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



