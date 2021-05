Veckans spellista: varierat vemod i vårsolen

Publicerad: 19 maj 2021 kl. 19.25

Foto: Renan Facciolo Man vill kanske inte möta kvartetten Crypta i en mörk gränd, men definitivt i ett festivalsammanhang i en pandemifri tillvaro.

MUSIK

SPELLISTA Smaken är som baken. I denna brokiga blandning av rock, punk och metal finns något för de flesta preferenser och perversioner.



”FORGED BY NERON”

Mastodon

Mastodons bidrag till serietidningen Dark Nights: Death Metal är dundrande dansant.



”AZURE”

Vokonis

Detta Boråsbördiga band lirar i liknande skola som ovan nämnda mastodonter. På senaste skivan ”Odyssey” tar trion med lyssnaren på en omvälvande odyssé genom psykedelisk och progressiv stoner och sludge.



”TOWERS”

Dvne

Precis som det svenska projektet Novarupta bevisar skotska Dvne att progressiv sludge är här för att stanna.



”ETHEREAL PALACE”

Lysjakt

Söker du med ljus och lykta efter gränsöverskridande metal? Lysjakt är svaret. Ordet ”genre” finns troligtvis inte i norska Marius Ofstads vokabulär.



”CREATURE OF THE LAGOON”

Acid’s Trip

Drömsk rockprosa från göteborgarnas efterlängtade debut ”Strings of soul”.



”DOWN”

Izzy Gazelle

Förförisk fuzzrock som trampar på helt rätt pedaler.



”THE LOCUST PREACHER”

Capra

Sångerskan Crow Lotus sylvassa stämma spräcker både glas och könsbarriärer.



”FROM THE ASHES”

Crypta

Frustrationen efter Luana Damettos och Fernanda Liras avhopp från Nervosa trubbas av efter livstecken från deras nya dödsmetall-projekt Crypta.



”SVÄLT”

Åskog

Se till att äta dig mätt på skoningslöst snygg black metal från ett vemodigt Vänersborg.



”LUST & FEAR”

99% Cobra

Med en pandemi kommer många problem, men mathcore-trion 99% Cobra är inte ett av dem.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



