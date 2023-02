Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Ozzy Osbournes pension är slutet på en era

Publicerad: I dag 07.00

Den här veckan reflekterar Sofia Bergström över Ozzy Osbournes pension från turnerandet och lyssnar på ny musik med Hellripper och Grandma’s Ashes.

helskärm Ozzy Osbournes spelning på Sweden Rock Festival 2018 visade sig bli hårdrocksångarens sista på svensk mark. Nu kastar han in turnéhandduken för gott.

1. Ozzy Osbournes pension är slutet på en era

Det har gått några veckor sedan Ozzy Osbourne meddelade att han ställer in sin kommande turné och dessutom lägger turnerandet på hyllan.

Nyheten kom knappast som en chock. En slitsam livsstil och diverse ålderskrämpor har slutligen kommit ikapp 74-åringen. Men jag kan inte undgå att känna en viss sorg över att spelningen på Sweden Rock Festival 2018 troligtvis var sista gången som Mörkrets Prins befann sig på svensk mark. Jag är nog inte den enda som hade hoppats på storskalig revansch på Friends Arena i maj.

Hårdrocksångarens pension är också en smärtsam påminnelse om att våra ikoner inte är odödliga väsen som kommer att överleva oss alla. Vi kan inte heller längre ta nya Sverige-besök från Iron Maiden, Judas Priest och Scorpions för givet. Inom en hyfsat snar framtid lär dessa legendarer kasta in turnéhandduken för gott.

Men ändå, all heder åt Ozzy som drar i nödbromsen i tid. Han inser att han inte är i tillräckligt god form att för kunna ge sin publik valuta för pengarna.

Jag önskar att jag kunde säga samma sak om Mötley Crüe.

helskärm Moby är mest känd för sin elektroniska musik men artisten och producenten började med att spela i ett punkband. I en ny dokumentär berättar han initierat om kopplingen mellan punk, veganism och djurs rättigheter.

2. Moby bakom punkdokumentär

I ”Punk rock vegan movie” utforskas relationen mellan punkrock, veganism och djurrättsaktivism. Dokumentären är skriven, filmad och regisserad av artisten och producenten Moby som med stor charm och hängivenhet berättar om hur punkrockscenen tidigt blev en rörelse för djurs rättigheter. Bland intervjupersonerna finner vi inga mindre än Dennis Lyxzén och Inge Johansson från Refused och The (International) Noise Conspiracy. Den tänk- och sevärda dokumentären går att streama gratis på Youtube.

helskärm Några av titlarna till årets Record Store Day: nyutgåvor av Van Halens första liveplatta ”Live: right here, right now”, samlingsplattan ”Fate: the best of Death” och Black Sabbaths ”Never say die!”.

3. Fattigt hårdrockutbud på Record Store Day

Häromdagen släpptes titlarna till Record Store Day som i år äger rum den 22 april. Årets tyngre utbud är i fattigaste laget men det finns trots allt några intressanta släpp. Van Halens första liveplatta ”Live: right here, right now” kommer i nyutgåva för att fira 30-årsjubileet. Death-samlingen ”Fate: the best of Death” ges ut för första gången på 31 år. Och Black Sabbaths ”Never say die!” släpps på spexig splattervinyl tillsammans med en ny upplaga av ”The ten year war”-broschyren.

helskärm Fastnat i vardagens kugghjul? Det skotska enmansbandet Hellripper räddar dig från tristess.

4. Eggande extrem metal

Det skotska enmansbandet Hellripper har släppt vad jag redan nu förutspår kommer att bli en av årets bästa metalskivor. På ”Warlocks grim & withered hags” tar James McBain med dig på en hårresande resa genom blackened speed metal-land. Allt som oftast känns det som att du färdas i livshotande hastigheter längs tyska autobahn på en trimmad Harley-Davidson. I låtar som ”I, the deceiver” och ”Great vomit nightmare” flåsar döden dig i nacken.

Nästa vecka får Hellripper stor konkurrens av norska Enslaved och skivan ”Heimdal”.

helskärm Lägg Grandma’s Ashes på minnet. Den franska trions proggiga stonerrock är ett uppfriskande inslag på den europeiska scenen.

5. Sanslöst snygg rock

Grandma’s Ashes är ljuset du behöver just nu. Den franska rocktrions fullängdsdebut ”This too shall pass” släpptes i förra veckan och jag har haft svårt att slita mig från den. Deras unika grepp på proggig stonerrock och post-metal är en lika ljuvlig bekantskap som årets första vårblommor. Sångerskan Eva Hagen sjunger som en hypnotiserande siren som lockar män ner i fördärvet, dessutom med en charmig fransk brytning. Jag vill bara sitta under en korkek, lukta på blommorna och lyssna på Grandma’s Ashes.

helskärm Nybildade The Abbey släppte häromveckan sin debutskiva ”Word of sin” som har många fina stunder.

Fem låtar: stämningsfull doom och hotfull döds



”GOLDWATER”

Hail The Void

Den kanadensiska trions doom’n’roll vaggar in mig i ett tryggt lugn, som att flyta runt i en spegelblank sjö och stirra upp mot svajande trädkronor. Med lika stämningsfulla som snygga ”Memento mori” borde Hail The Void bli ett större namn.



”RAT KING”

The Abbey

Finska The Abbeys progressiva metal låter stundtals som en oemotståndlig mashup mellan Ghost och Opeth. Teknisk finess och en fingertoppskänsla för medryckande melodier genomsyrar det mesta av materialet på debutskivan ”Word of sin”.



”THE ASTRONOMER”

Håndgemeng

I den norska kvartettens livliga ljudbild är doom, stoner, sludge och punkrock inte direkt i slagsmål, influenserna går snarare trivsamt hand i hand. 10 mars släpper bandet sin debut ”Ultraritual”. Om den här singeln är en någorlunda rättvis fingervisning väntar en höjdarskiva.



“BLIZZARD OF DEATH”

Parasitario

“Everything belongs to death” är namnet på den japanska dödsmetallgruppen Parasitarios fullängdsdebut. Yuto Kotanis diaboliskt distade riff låter minst sagt hämtade från underjorden. Det låter också som att Death är en musikalisk ledstjärna, alltid ett plus.



”THE PLAGUE”

Tryglav

Italienska Tryglavs black metal borde bli nästa starka exportvara från Toscana. Det mesta på enmansbandets nya album ”The ritual” smakar godare än regionens vin. Gillar du det du hör? Lyssna också på det senaste materialet från Frozen Dawn, Nameless Mist, Depravation och Lumen ad Mortem.



