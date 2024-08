Ace Frehleys nya album: En hämnd

Publicerad 2023-11-02

Kiss tidigare gitarrist Ace Frehley har varit i bråk med den förre bandkollegan Paul Stanley sedan början på året.

Nu påstår Frehley att hans kommande soloalbum kommer att få frontmannen Stanley att ”se imbecill ut”. Det skriver NME.

Bråket mellan de före detta kollegorna härstammar i ett uttalande från Stanley, som förklarade varför bandet aldrig uppträdde i samband med att de togs in i Rock and Roll Hall of Fame 2014. Stanley ville inte uppträda tillsammans med de före detta bandmedlemmarna Peter Criss och Frehley.

Ace Frehley släpper nytt soloalbum för att hämnas på sina tidigare bandkollegor från KISS. Arkivbild.

I en ny intervju säger Frehley att Stanley och Gene Simmons konsekvent försökt förstöra hans rykte som en alkoholist och missbrukare.

– Nu trycker de ned mig och säger att om jag skulle spelat med dem så hade det förstört deras framträdande. Paul sade på The Howard Stern Show att man lika gärna skulle kunna kalla bandet Piss istället för Kiss om jag kom upp på scen med dem. Nå, när det här albumet kommer ut så kommer det att få honom att se ut som en imbecill, sade Frehley. Han menar också att skivan är den bästa han någonsin gjort.

Frehley har hotat att läcka ”skit” om Stanley om han inte ber om ursäkt, vilket han inte gjort utan istället svarat Frehley med ett ”fuck you”.