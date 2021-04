Spellista: De 99 tuffaste och bästa låtarna från mars

Publicerad: 11 april 2021 kl. 22.47

Uppdaterad: 11 april 2021 kl. 23.06

Foto: Sara Johannessen Meek/TT Alexi Laiho på scen med Children Of Bodom i Oslo den 15 november 2006, under den då pågående Unholy Alliance-turnén tillsammans med bland andra Slayer och Lamb Of God.

MUSIK

SPELLISTA Vrålet från andra sidan skär genom ben och märg. Som en påminnelse om att även det som rör sig snabbt och envist förr eller senare måste stanna. Om att inte ens våra mest upphöjda stjärnor är vaccinerade mot ett tragiskt slut.

Döden är en verklighet vi alla förr eller senare ställs inför, och i slutet av december förra året var det dags för liemannen att knacka på hemma hos Alexi Laiho i Helsingfors.

Före sin död hann han dock spela in debut-ep:n med nya bandet Bodom After Midnight, en utgåva du kan provlyssna på i spellistan här nedanför.

”I don’t give a flying fuck motherfucker”.

Efter en genomgång av de otaliga minnestexter, anekdoter och hyllningar som publicerats månaderna efter att Alexi ”Wild child” Laihos död offentliggjordes bara några få dagar in på 2021 tycks refrängraderna i ”In your face” beskriva 41-åringens inställning till livet och sin egen existens.

För även om den forne Children Of Bodom-ikonen var en lika vansinnigt begåvad gitarrist, och tillika en av hemlandets verkliga rockstjärnor, som han var en lysande låtskrivare och frontman verkar det ha varit som att han egentligen inte ansträngde sig för att uppnå detta. Det liksom bara blev så, som om sånt kan ske av bara farten. Anledningen till att han var så briljant på sitt instrument var lika simpel (”jag har bara övat mycket”) som hans avslappnade inställning till sina texter (”jag bara skriker något”). Som om det skulle vara så enkelt att bli en rocklegendar som nu sörjs och dyrkas av miljontals fans världen över.

Naturligtvis är detta på ett sätt bara trams. Stora karriärer byggs inte på en överdrivet nonchalant inställning till den egna verksamheten, lika lite som begåvning ensamt skapar en person som till fullo bemästrar det hen än må ägna sig åt. Det krävs målmedvetenhet, blod, svett, tårar, tur och skicklighet för att resa sig från lovande till dominerande.



Ändå är sorglösheten något av en röd tråd som löper igenom historier och minnen från kollegor, familj och vänner. Tillsammans tecknar de bilden av en person som kunde ägna en hel resa åt att recitera dialogen – och ljudeffekterna – i filmen ”Tillbaka till framtiden”, som kunde klä ut sig till värsta Ali G-wiggern och ägna hela tiden ombord på 70 000 tons of metal-kryssningen åt att krascha karaokefester iförd illgul träningsoverall under namnet Easy-A och som älskade 80-talsglam/sleaze så mycket att han ägnade ledig tid åt hyllningsakten The Local Band i Helsingfors.

Men lika mycket som sorglöshet fanns det, som det så ofta gör, också ett stort mörker i den spensliga kroppen. Jag menar, smeknamnet ”Wild child” uppstod knappast ur intet, och hans historia kantas lika mycket av brutna ben och en dryckeskapacitet som kan stå upp emot erkända toleransmonster som Kerry King (ex-Slayer) som av guldskivor och gitarristutmärkelser.

Det vilda levde i Laiho, och med tiden staplades de oinlösta hälsocheckarna på hög. Han firade ett turnéavslut med att bli så plakat att han ramlade och bröt handleden (och tvingades genomföra en fotosession för en gitarrtidning med sina hjältar Zakk Wylde och Steve Vai med armen i gips), en blöt kväll på vägarna slutade i att han bröt skuldran och i juli 2012 tvingades Children Of Bodom ställa in sin spelning i Malmö då frontmannen drabbats av akuta magsmärtor. För att nämna några få incidenter som kantar karriären. Han spelade snabbt, han levde snabbt. Så kanske var det också förutbestämt att han skulle få ett snabbt slut.

Den 29 december förra året hittades Alexi Laiho livlös i sin lägenhet i Helsingfors. Vid sin död led han av alkoholrelaterade skador på levern och bukspottskörteln, och obduktionen visade senare att han även hade en mix av opioider, sömnmedel och smärtstillande i blodet.

Foto: Terhi Ylimäinen/Pressbild Bodom After Midnight, med Alexi Laiho tvåa från höger.

Det var då ungefär ett år sedan Children Of Bodom gjort sin sista spelning, även den i den finska huvudstaden den 15 december 2019, sedan en stor del av manskapet hoppat av och samtidigt förhindrat frontmannen från att använda bandnamnet i framtiden. Valet blev då i stället att bilda Bodom After Midnight, döpt efter en låt på ex-gruppens andra skiva ”Follow the reaper” (2000), och med ett nytecknat kontrakt med skivbolaget Napalm i bakfickan och en färdiginspelad debut-ep i bagaget såg manegen ut att vara krattad för en ny karriär.

På så sätt, och på så många andra sätt, är det en förbannad skam att det inte blev mer än så här. Förstlingsverket ”Paint the sky with blood”, vars titelspår du kan försmaka i spellistan här under, ser ut att bli det sista vi får höra från Laiho, likt ett testamente över en karriär och en människa som brann snabbt och som slocknade lika abrupt.

Men jo. Det finns ju 98 andra låtar också som får spegla den mars månad som har gått. Men de får tala för sig själva. De finns där. Spana in dem.

Och, som alltid – spela högt eller låt bli.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



