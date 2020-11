Per Gessle: ”Skriva låtar är mitt sätt att ta hand om mig själv”

Namn: Per Håkan Gessle.

Född: I Halmstad 12 januari 1959.

Bor: Hus i Halmstad, lägenhet i Stockholm.

Familj: Frun Åsa och sonen Gabriel.

Liv och karriär i korthet: Var besatt av popmusik redan i sjuårsåldern men bildade sitt första band Grape Rock ihop med kompisen Mats ”MP” Persson först som 18-åring 1977. Grape Rock utvecklades till Gyllene Tider, som fick sin första singelhit med ”Flickorna på TV2” vintern 1980 och snabbt blev det tidiga 80-talets mest framgångsrika svenska popband med tre storsäljande album innan en floppad satsning på utlandet ledde till bandets splittring 1984. Släppte två soloalbum och skrev låtar åt andra innan han startade Roxette med Halmstad-kompisen Marie Fredriksson 1986. Resten är internationell pophistoria av USA-ettor, världsturnéer, tio studioalbum och miljontals sålda skivor. Sista Roxette-albumet ”Good karma” kom 2016. Parallellt med Roxette har Gessle även hållit igång sin solokarriär, gjort flera succéartade återföreningar med Gyllene Tider och även gett ut skivor med projekt som The Lonely Boys, Son Of A Plumber och Mono Mind. Med mera, med mera.

Aktuell: Med nya albumet ”Gammal kärlek rostar aldrig” som släpps i dag (recenseras här) samt samlingarna ”Bag of trix – music from the Roxette vaults”, som släpps i fyra volymer på streamingtjänsterna under hösten och samlas ihop i en fysisk box som kommer 11 december.