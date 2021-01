Veckans spellista: artister utan gränser

Av: Håkan Steen

Publicerad: 27 januari 2021 kl. 09.00

Foto: Studio Biblom Hjelte Frida Hyvönen är tillbaka! Nytt album i mars.

SPELLISTA Veckans lista bjuder på debuter, återkomster, covers och, inte minst, en rad fina exempel på internationellt samarbete.

”A FUNERAL IN BANBRIDGE”

Frida Hyvönen

Åter på engelska med en högst hyvönensk begravningskildring. Nya albumet ”Dream of independence” släpps 5 mars.



”DET JAG VILL MINNAS”

Bergen

En Lundell-cover var möjligen inte vad vi väntade oss av Bergen. Men den passar dem perfekt.



”SWEET SUNSHINE WINE”

Pearl Charles

29-åring från Los Angeles mixar 70-talets countryrock med Abba på nya albumet ”Magic mirror”.



”REASON TO BELIEVE”

Vagabon feat. Courtney Barnett

Amerikansk-australiensisk duo tar Tim Hardins mesta klassiker till en ny publik. Fin folkbildning.



”DANCING ON MY OWN”

Karen Elson

En briljant Robyn-låt är givetvis briljant även som spröd ballad.



”IT’S TIME TO GO”

Taylor Swift

Vilket flow hon har nu. Till och med ett bonusspår känns som en liten händelse.



”I’VE BEEN WATCHING YOU”

Ivy Rose

Hon började med Youtube-covers av bland andra Joan Jett och Mazzy Star. Det här är den lovande debutsingeln från en lovande Houston-röst.



”CHOICES, LIKE WIDE RIVERS”

James Yorkston & The Second Hand Orchestra

Utsökt skotsk-svenskt folkballadmöte.



”THE TURN”

Hillström & Billy feat. Julie Doiron

Utsökt svensk-kanadensiskt americanaballadmöte.



”PUFF”

Hederos & Hellberg feat. Frida Hyvönen & Christian Kjellvander

Älskvärd duo är tillbaka, 20 år efter senaste plattan och nu på svenska. Albumet ”Tillsammans mot ljuset” kommer 12 februari.



