Svenska Wormwood är melankolins mästare

helskärm Wormwood - en svensk extrem metal-akt att hålla hårt i handen när både samtiden och framtiden känns svår.

ALBUM Metalbandet Wormwood tar mörker och misär till en helt ny nivå. Hajpade ”Arkivet” är dramatiskt dyster, men också gränslöst vacker i sitt vemod.



Wormwood

Arkivet

Black Lodge/Sound Pollution

METAL Norrtälje-bandet Wormwood hamnade på min radar 2019 med albumet ”Nattarvet”. Jag blev omedelbart trollbunden av deras gripande gestaltning av våra förfäders dagliga kamp för överlevnad under de svåraste svältåren på 1800-talet. Senare det året kändes skivan som en självklar etta på min årsbästalista.

På uppföljaren ”Arkivet” målar black metal-bandet istället upp en nattsvart dystopi där människans och planetens dagar är räknade – och den destruktiva vägen dit.

I ”End of message” hörs en hälsning från den sista överlevande människan: ”And from my ashes, no life will sprout/But death in memory of the failure of humankind”. Och ”Ensamheten”, skivans enda spår på svenska, beskriver den ekande tomheten när ingen längre finns kvar: ”En tystnad klädd i vindens sus/Då slocknade världens sista strimma ljus”.

Georg ”Nine” Ekbladhs sång och välskrivna texter dryper av ångest och ängslan, liksom gitarristerna Tobias Rydsheims och Jerry Engströms melodispråk. Särskilt känsloladdade är riffen i ”The slow drown”, som skär djupa snitt genom själen. Inte helt olikt effekten av en riktigt stark Shining-låt.

Lika uppslitande är ”The gentle touch of humanity”. Inte minst låtens mellanakt, där olycksbådande ljudklipp – om allt ifrån smältande glaciärer och extremväder till terrordådet på Drottninggatan i Stockholm – peppras över en stillsam pianoslinga.

Gång på gång bränner det till, likt den svidande klumpen i halsen innan gråten slår till. Men världen vore en betydligt tråkigare plats med musik som enbart stryker medhårs. Skivans magstarka melankoli och misär är också det som gör den minnesvärd.

Wormwood kan känna sig stolta över att lämna ”Arkivet” till eftervärlden, hur den än må se ut.

BÄSTA SPÅR: ”The slow drown”.



