Briljant och helande melankoli

BÄSTA SPÅR: ”Gonna be a darkness” och ”Carry you to safety”. Det är femton år sedan som The Jayhawks var lika starka på skiva.

VISSTE DU ATT... gruppen samarbetar med Ray Davies på albumen ”Americana” och ”Our country - americana act II”?

LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Hollywood town hall”, ”Tomorrow the green grass”, ”Sound of lies”, ”Smile” och ”Rainy day music” med The Jayhawks. Efteråt kan det dock bli svårt att ta exempelvis Fleet Foxes på något sorts allvar.