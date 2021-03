”Jag visste inte att lycklig kärlek i vuxen ålder fanns”

Namn: Anna Frida Amanda Hyvönen.

Född: I Robertsfors den 30 december 1977.

Bor: Lägenhet i Stockholm, hus i Flarken i Västerbotten och Rynge i Skåne.

Familj: Sambon Christian Kjellvander, dotter och bonusson.

Liv och karriär i korthet: Uppvuxen i Robertsfors i Västerbotten. Sjöng i musikaler och diverse andra sammanhang som barn, men höll mest på med ridning och kampsport. När hon var 17 fick hon en chans att flytta till Stockholm och gå musiklinjen på Södra Latin. Började skriva egna låtar på piano och hoppade in här och där, körade bland annat bakom Marit Bergman. Fick kontrakt med The Concretes skivbolag Licking Fingers. Den omedelbart hyllade debuten ”Until death comes” 2005 lanserades internationellt och Frida turnerade i USA och England med Jens Lekman och José González. Parallellt med de egna skivorna började hon göra teatermusik, bland annat till dansföreställningen ”Pudel” och Lars Rudolfssons pjäs ”Ilya”. Har även gjort bok- och dokumentärprojektet ”Drottninglandet” ihop med fotografen Elin Berge. Bodde under en period i Paris, vilket skildras i några av låtarna från förra albumet, det tvåfaldigt Grammis-belönade ”Kvinnor och barn”.

Album: ”Until death comes” (2005), ”Frida Hyvönen gives you: music from the dance performance Pudel” (2007), ”Silence is wild” (2008), ”Frida Hyvönen gives you: music from Drottninglandet” (2009), ”To the soul” (2012), ”Kvinnor och barn” (2016).

Aktuell: Med nya albumet ”Dream of independence” som recenseras här. Arbetar med teatermusik till ett än så länge hemligt projekt. Om pandemin tillåter blir det även en turné i sommar.