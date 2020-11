BBC stoppar klassiska jullåten

Vägrar spela originalversionen av ”Fairytale of New York” av The Pogues

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 19 november 2020 kl. 14.01

Uppdaterad: 19 november 2020 kl. 14.54

BBC stoppar The Pogues originalversion av ”Fairytale of New York” från att spelas – men bara för de yngre lyssnarna.

”Publiken kan kränkas av nedsättande ord för kön och sexualitet”, skriver BBC News på Twitter.

Brittiska BBC stoppar originalversionen av The Pogues julklassiker ”Fairytale of New York” från att spelas i BBC Radio 1, som riktar sig till lyssnare mellan 15 och 29 år.

”Dess publik kan kränkas av nedsättande ord för kön och sexualitet”, skriver BBC News på Twitter.

Däremot kommer originalversionen fortfarande att spelas på systerkanalen BBC Radio 2 som riktar sig till en äldre målgrupp. De diskjockeys som spelar musik på BBC:s digitala musikkanal 6 music kommer själva få avgöra om de vill spela originalversionen, eller en censurerad version där nedsättande ord bytts ut, uppger Guardian.

Två ord byts ut

The Pouges julklassiker har ständigt återkommit till topplistorna i Storbritannien under vintermånaderna sedan låten släpptes 1987. Sångtexten återger ett gräl mellan en alkoholist och en heroinmissbrukare, som också är ett gift par. Men orden som BBC-cheferna anser riskerar att kränka den yngre publiken plockas nu bort ur den version av låten som kommer sändas i BBC Radio 1.

Det rör sig om orden ”faggot”, ett grovt nedsättande slanguttryck för en homosexuell man, och ”slut”, som på svenska betyder ungefär slampa eller slyna. I den censurerade versionen använder sig BBC Radio 1 av en textrad som The Pogues sångerska Kirsty MacColl sjöng när hon gästade BBC-programmet ”Top of the pops” 1992, där hon bytte ut den nedsättande textraden ”You cheap lousy faggot” till ”You're cheap and you're haggard”. Det andra ordet har helt plockats bort ur den censurerade versionen utan att ersättas, uppger BBC News.

– Vi vet att låten anses vara en julklassiker och vi kommer att spela den även i år, där våra radiokanaler väljer den version av låten som är mest relevant för sin publik, säger en talesperson för BBC enligt Guardian.

”Ibland måste karaktärer vara onda”

The Pogues Shane MacGowan försvarade låttexten 2018.

– Orden används av av en rollkaraktär för att det passade sättet som hon skulle prata på. Det är inte meningen att hon ska vara en snäll person eller ens sund. Hon är en kvinna från en viss generation vid en specifik tidpunkt när hon har förlorat all tur och är desperat. Hennes ord är så korrekta som jag kunde göra dem. Men hon gör det inte för att förolämpa. Det är bara meningen att hon ska vara en autentisk karaktär och inte alla karaktärer i låtar och berättelser är änglar eller ens anständiga och respektabla. Ibland måste karaktärer i låtar och berättelser vara onda eller elaka för att man ska kunna berätta storyn effektivt, sa han då enligt The Guardian.

