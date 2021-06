Helloween lever upp till hajpen

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

"Helloween" är den musikaliska sagan om pumpornas stora återkomst.

ALBUM Helloween hänger inte bara i, utan levererar också sitt tyngsta och tajtaste album på herrans många år.



Helloween

Helloween

Nuclear Blast

METAL Återföreningar bär sällan välsmakande frukt. Risken är att det blir krystade Mötley Crüe-ögonblick med ett utskitet päron som Vince Neil på toppen.

Helloween är ett unikt undantag. De tidigare sångarna Michael Kiskes och Kai Hansens gemensamma comeback för ”Pumpkins united”-turnén visade sig vara ett genidrag. Förvandlingen från kvintett till septett blåste nytt liv i power metal-akten som för några decennier sedan var en av Tysklands största musikexporter.

Återseendet såg ut att bli en engångsgrej, men har nu mynnat ut i ett självbetitlat studioalbum.

Efter Slayer-esque melodimystik i inledande ”Out of glory” följer en kraftfull nytändning som växer i styrka, och har närmare till 80-talets glansdagar än svidande magplask som ”My god-given right” och ”Chameleon”.

Kiske klättrar i tonlägen som om ingen dag har passerat sedan 1988 och tar septetten tillbaka till svindlande höjder. Allt som oftast bär han sångsjoket själv, men ibland tar stabila Andi Deris över. Och Hansen? Tja, han håller sig mest i bakgrunden.

”Helloween” är därtill friskt injicerad med smittsamma refränger och hejarklackshymner, hisnande falsettsång och lika tajta som praktfulla trillinggitarrer.

Till gräddhyllan hör låtar som ”Fear of the fallen”, ”Angels”, ”Rise against chains” och ”Skyfall”. Den sistnämnda – Hansens episka skapelse på hela tolv minuter – är doppad i ren energi och strösslad med smattrande dubbelkaggar, hårresande riff och majestätiska melodier.

Man lämnas nöjd – men proppmätt. En falsetthöjning till och jag fullkomligen spricker.

BÄSTA SPÅR: ”Skyfall”.



Publisert: Publicerad: 18 juni 2021 kl. 07.00

