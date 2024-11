Sliten klassiker får nytt liv med Vilma Flood

expand-left helskärm Bette Midlers ”The rose”, från filmen med samma namn, tolkas fantastiskt på svenska i en ny version med Vilma Flood (t v).

KRÖNIKA I rätt händer kan den slitnaste låt få ett helt nytt liv.

Lyssna bara när Vilma Flood tar sig an Bette Midlers ”The rose” på svenska.

Vissa låtar borde inte gå att sjunga längre. De är sedan decennier på tok för söndertolkade, inte minst av mer än lovligt hoppfulla talangjaktsdeltagare och skolavslutningsvokalister med begränsad självkritik.

Som ”The rose”, balladen Bette Midler sjöng i filmen från 1979 med samma namn, löst baserad på Janis Joplins liv och karriär.

En fantastisk ballad, skriven av den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och skådespelaren Amanda McBroom, som slår an precis rätt vemodiga känslosträngar när den dyker upp i eftertexterna.

Men förutom tusentals hellre än bra-sångare har alla från Conway Twitty och Westlife till The Dubliners och Wisex redan tolkat ”The rose”. Den är så känd att den har blivit en sådan låt som andra låtar parafraserar, mest lyckat kanske i första raderna av Phosphorescents ”Song for Zula”.

Det borde med andra ord inte finnas så mycket att tillägga.

Därför är det givetvis coolt att Vilma Flood tar sig an just den, dessutom som sin första släppta låt på svenska.

Särskilt som ”Rosen” visar sig vara en smått sensationell cover.

Avesta-bördiga Vilma Flood har redan via albumen ”Moodswinger” från 2019 och fjolårets ”Flood” placerat sig bland landets mest intressanta röster, med en drömsk, lågmält pockande variant av modern americanarock, på senare tid lite i samma trakter som Angel Olsen eller Sharon Van Etten.

Men som så ofta med svenska artister som lyckas vara personliga på engelska händer något nytt och faktiskt närmast omskakande när hon vågar byta till modersmålet.

”Rosen” sjunger Vilma Flood till till en försiktig akustisk gitarr och låter dalmålet höras i en tilltalande rakt och rått översatt text om ömtålig kärlek: ”Dom säger att kärlek är som älven som dränker allt i sin väg”. Eller: ”Om du nu är så här rädd för allt jävligt som kan hända och aldrig nånsin vågar släppa in/vad blir det då av hjärtat mitt när det brustit, när du inte blivit min”.

Arrangemang och känslor vrids upp så att stämningen till slut blir lätt gastkramande.

– Den där rädslan för att vara ensam och i all världens mörker, det fick mig att älska låten, som Flood säger i pressreleasen.

En hel ep lär inom kort vara på väg med Vilma Flood. Är den bara i närheten av lika bra som ”Rosen” torde ett välförtjänt bredare genombrott rimligen vänta om hörnet för den här begåvade 31-åringen.



expand-left helskärm Jocke Berg och Maria Jane Smith har släppt låtarna ”Sommaren” och ”Hösten” ihop. Nu väntar vi självklart på ”Vintern” och ”Våren”.

Vackert med Smith & Berg

Jocke Berg må inte ha för avsikt att släppa ny musik med Kent men han fortsätter glädjande nog samarbetet med Maria Jane Smith från Smith & Thell. Deras ”Sommaren” var den sista stora låten som släpptes 2022 och nu följer de upp med ”Hösten”, en vacker sång om saknad och minnen. Eviga Berg-favoriterna Depeche Mode nämns nostalgiskt i texten men refrängmelodin låter snarare inspirerad av Neil Youngs ”Unknown legend”.

expand-left helskärm Christopher Owens låter sig inspireras av Roxette på nya albumet.

Christopher Owens Gessle-hommage

En motorcykelkrasch, en separation och forna Girls-kollegan Chet ”JR” Whites bortgång gjorde att det tog Christopher Owens nio år att få klart sitt fjärde soloalbum. Men nu finns ”I wanna run barefoot through your hair” ute och det är något av det bästa som Miami-musikern har gjort. Allra starkast blir det kanske i sköra finallåten ”Do you need a friend”, där han begåvat låter en fras ur Roxettes ”It must have been love” accentuera stämningen.

expand-left helskärm Civil Polis är huvudstadens just nu hemligaste band.

Civil Polis stjäl beats

Har tyvärr ännu inte sett Civil Polis live men skulle gärna göra för ryktet går om spelningarna med det givetvis hemliga Stockholmsbandet som på sina hittills släppta låtar gästas av såväl poeten Elis Monteverde Burrau som Anders F Rönnblom och något som kallas Freddie Wadlings Spöke. Civil Polis har Skandiamannen som estetiskt ideal och gör ett slags 80-talsromantisk byråkratpop som de själva kallar postprogg och bland annat för tankarna till udda håll som Franke och Dom Dummaste. Lyssna på nya ep:n ”Stockholms artärer” och framför allt borde bli-hiten ”Tjuven”, en briljant vidareutveckling av Infinite Mass ”The thief” med elegant stöld från Junior Murvin.

expand-left helskärm Anna Charlotta Gunnarson och Christel Valsinger har en show ihop.

Tonårsdrömmar med Christel och Anna Charlotta

Mer 80-tal: Journalisterna Anna Charlotta Gunnarson och Christel Valsinger har på senare år ibland dykt upp som pigga popduon 500 Mil. Nu tar de artisteriet vidare i föreställningen ”Popdrömmar”, där de ser tillbaka med ny blick på sina tonårs 80-tal av småstadstristess, radioprogrammet ”Tracks”, tidningen Okej och tankar om ett större liv i musiken. Showen har premiär i kväll på ABF-huset i Stockholm och spelas i november och januari.



