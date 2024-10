Lady Gaga återvänder till välbekant hitmark

Publicerad 2024-10-25

SINGEL Lady Gaga känns onekligen igen på nya singeln ”Disease”.



POP I ”Bad romance” för 15 år sedan sjöng Lady Gaga om passion som en sjukdom hon ville drabbas av. På singeln ”The cure” från 2017 fungerade hennes kärlek istället som ett botemedel och temat är något liknande när hon nu ännu en gång sjunger om känslor som en sjukdom.

Gaga lovar att hon kan driva ut demoner och mörka tankar med sin eldiga behandling: ”I could play the doctor, I can cure your disease/If you were a sinner, I could make you believe”.

På ytan befinner sig låten i sängkammaren men det är inte svårt att föreställa sig hur den även kan fungera i en stor konserthall där tusentals lika hängivna som missförstådda fans inget hellre vill än att bli sedda och helade av Queen Gaga.

Singeln, det första vi hör från det sjunde album som enligt uppgift lär dyka upp i februari, placerar sig långt ifrån nyligen överraskningssläppta soundtrackalbumet ”Harlequin”. Istället är det väldigt mycket en återgång till klassisk Gaga-pop: mörktintad arenadisco med anthemrefräng à la nämnda ”Bad romance” eller ”Born this way”.

Lady Gaga har sällan gått att beskriva som en musikalisk innovatör. Snarare är väl frågan om hon ens hade existerat som artist om inte Madonna plogat vägen och satt upp ramarna för hennes form av popkoncept.

”Disease” dansade sig givetvis igenom Kaliforniska Hitministeriets samtliga säkerhetskontroller innan den släpptes ut på marknaden. Men en förstasingel från ett nytt Gaga-album så här långt in i karriären hade gärna fått signalera något lite mer riskbenäget och oväntat.



