Stormzy lutar sig tillbaka i brittisk soul

ALBUM På nya albumet lutar sig grimestjärnan Stormzy tillbaka i brittisk soul.

”This is what I mean” är, i all sin nedtonade ärlighet, en modig skiva.



SOUL Stormzy föddes 1993 som Michael Omari och växte upp som kristen med en ensamstående mamma i Croydon, London. När det ringde ut från skolan skyndade han hem för att lyssna på grimelåtar i taniga mobiltelefonhögtalare med vännerna i kvarteret.

Där många av hans jämnåriga kollegor fortfarande jagar gatans integritet har Stormzy i allt större utsträckning omfamnat r’n’b och listpop. För två veckor sedan, på MTV Europe Music Awards i Düsseldorf, kirrade han en selfie med Taylor Swift. Brittens oblyga umgänge med popstjärnor har resulterat i disslåtar från grimens gudfader Wiley (som tycker det är töntigt att Stormzy samarbetar med Ed Sheeran).

I hemlandet har rapparen redan tagit genren till toppen av listorna, blivit vaxdocka på Madame Tussauds och som första grimeartist agerat dragplåster på Glastonbury.

Pandemin blev karriärens första paus. Stormzy valde att åka till lyxiga ön Osea Island i Essex, där även Rihanna sägs ha spelat in musik till sitt kommande album. Ön är bara tillgänglig med bil fyra timmar om dagen vid lågvatten.

Albumet börjar med knarrigt elpiano och en åtta minuter progressiv hymn, som för att skrämma bort de sista grime-puristerna. I videor och på pressbilder sitter Stormzy tillbakalutad i en fåtölj, i avslappnad sweater. Stundtals finns någonting brådmoget över musiken, som om 29-åringen inte riktigt vuxit i den än.

Men ”This is what I mean” är ändå, i all sin nedtonade ärlighet, en modig skiva. Borta är forna parhästen Ed Sheeran – i stället säger vi hej till Ayra Starr från Nigeria och Amaarae från Ghana. I två spår lämnar Stormzy ödmjukt över mikrofonen till soulsångarna Debbie Ehirim och Sampha från södra London.

Musiken svänger mjukt mellan Frank Oceans introverta Wurlitzer-ballader, mjuka pianon och väldigt brittisk neosoul. Stormzy kanske inte är en stor sångare, men han är åtminstone uppriktig.

Titelspåret flörtar med Kanye Wests mästerverk ”Monster”, när britten rappar ”I think I’m Kanye mixed with Donny Hathaway” över ett dramatiskt beat.

I atmosfäriska ”Need you” hittar Stormzy en jazzig soul som jag inte riktigt hört förut.

”This is what I mean” är i delar även ett separationsalbum. Stormzy var i fyra år tillsammans med tv-presentatören Maya Jama. Den bitterljuva balladen ”Bad blood” verkar bara vara menad för en enda lyssnare.



