Mejla Håkan Steen

LISTAN: En svensk klassiker fyller 40

Håkan Steen väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan lyssnar Håkan Steen på en jubilerande svensk klassiker och en finfin ny coverskiva.

helskärm Ulf Lundell på turné hösten 1982, med skivan som gjorde honom till nationalikon.

1. En svensk klassiker fyller 40

När Ulf Lundell en bit in i turnépremiären i Huskvarna i somras deklarerade att han skulle spela albumet ”Kär och galen” i sin helhet, för att vi i dessa dystra tider ”förtjänar en dos nostalgi”, var det ett minst sagt oväntat grepp.

Lundell har alltid känts lite kluven inför skivan som med sina 325 000 sålda exemplar blev hans breda genombrott och i särklass största succé.

Framför allt låten ”Öppna landskap”, som jämfördes med Taube och utsågs till ”ny nationalsång”, placerade honom på en plats där han aldrig kände sig speciellt bekväm.

Samtidigt hade ambitionen med albumet som gavs ut den 1 oktober 1982 varit att göra just en storsäljare, ett positivt svar på det mörker och allvar som Lundell tyckte dominerade den tidens svenska rockmusik.

”En slags kamp-platta”, skriver 72-åringen i en ny text till den jubileumsutgåva med röd vinyl och utvikbart omslag som släpps i dag.

Han skriver också: ”Jag tror det är den sista lyckliga platta jag gjorde.”

Vad vi i dag kan konstatera är att över hälften av de tio spåren har blivit eviga livefavoriter. Det handlar ytterst lite om nostalgi och betydligt mer om sällsynt inspirerat låtskrivande.

”Kär och galen” är helt enkelt något så sällsynt som en svensk klassiker.

helskärm The Tallest Man On Earth släpper fina coveralbumet ”Too late for Edelweiss” i dag.

2. Själfulla covers

The Tallest Man On Earth har ett nytt album på gång men i väntan på det släpper Kristian Matsson i dag coverskivan ”Too late for Edelweiss”, med eviga favoritlåtar som han har spelat in spontant, lo-fi och främst nattetid, på gården i Gagnef och i en lägenhet i North Carolina. En lika spretig som själfull samling intima tolkningar, från Håkan Hellströms ”För sent för Edelweiss” till Beatles ”In my life”. Missa framför allt inte Bon Ivers ”Blood bank” och en uppfriskande fri version av Hank WIlliams ”Lost highway”.

helskärm Dr John gjorde sin sista Sverige-konsert på Stockholm Jazz Festival 2009.

3. Doktorns sista dos

När Dr John gick bort för tre år sedan hade voodookungen från New Orleans just förverkligat en väldigt gammal dröm: att göra ett album med hjärtat i country. På grund av bråk om låtval och form mellan familj och producent har släppet dröjt men i dag finns ”Things happen that way” ute. Långt ifrån ett renodlat countryalbum men en inspirerad sista show. Den nya versionen av ”I walk on guilded splinters” klår knappast originalet men när Doktorn sjunger Johnny Cash och Willie Nelson är han lysande. Extra fint blir det när Nelson själv kliver in i gamla gospeln ”Gimme that old time religion”.

helskärm Weyes Blood har släppt en av höstens stora ballader.

4. Höstens ballad?

Att Natalie Merig är en sällsynt begåvning vet alla som hörde ”Titanic rising”, hennes förra album under namnet Weyes Blood. Tre år senare levererar hon vad som kan vara höstens ballad. ”It’s not just me, it’s everybody” kunde ha spelats in när som helst de senaste 55 åren men texten analyserar briljant den polariserande tid vi har nu. Albumet ”And in the darkness, hearts aglow”, som släpps i november, beskriver Merig som en skiva om att fly, inte minst från ”algoritmer och ideologiskt kaos”. Can’t wait.

helskärm David Bowie på Roskildefestivalen 1996.

5. Mer Bowie!

Jag hoppas att ingen har missat att köpa biljett till den monumentala David Bowie-filmen ”Moonage daydream” som nu rullar på biograferna. Själv såg jag den för andra gången i veckan och ljud- och bildexplosionerna i ”Hello spaceboy” blir inte direkt mindre intensiva i en IMAX-salong. Vill du ha mer finns även ett matigt soundtrack till filmen på valfri streamingtjänst. Och i januari kommer utställningen ”Bowie by Sukita” till Kulturhuset i Stockholm, med japanske fotografen Masayoshi Sukitas alla ikoniska Bowie-bilder. Ett antal filmer om Bowie kommer även att visas i samband med utställningen.

helskärm Les Big Byrd släppte en utmärkt ny singel i veckan.

Fem låtar: krautpop och rockcountry



”FEELS LIKE WASTING MY LIFE IS TAKING FOREVER”

Les Big Byrd

Jocke Åhlund lär ha velat skriva ”en boogielåt i Canned Heat-stil” men andra singeln från november-albumet ”Eternal light brigade” låter snarare bara som mer av den sortens uppdaterade krautpop som vi har vant oss vid från Les Big Byrd. Plus i kanten för titeln.



”SENSITIVE CHILD”

Oliver Sim

The XX-mannens solodebut ”Hideous bastard” är, precis som jag anade, ett av höstens starkaste album redan nu. Upptäck genast om ni ännu inte hunnit lyssna.

helskärm Vilma Flood är tillbaka med ny musik.

”INTERTWINED”

Vilma Flood

Tre år gamla ”Moodswinger” var en liten pärla av beslöjat melankolisk folkpop. Första singeln från Avesta-sångerskans kommande album svävar genom lurarna på ett minst lika gripande sätt.



”CHANGE OF HEART”

Margo Price

Vi får vänta ända till januari på nya Margo Price-albumet ”Strays”, som bland annat lär bjuda på gäster som Sharon Van Etten och Mike Campbell. Givetvis frestar hon med en alldeles strålande liten rockcountrysingel.



”TILL MOONDOG”

Filt

Tipsade om ”Över frusen vän”, det utsökta debutalbumet med The Ark-keyboardisten Jens Anderssons instrumentalprojekt Filt, i våras. Här är mer: en smittande hyllning till den amerikanske särlingen Moondog och hans kultklassiska blandning av jazz, rock och avantgarde.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram och Twitter för full koll på allt inom musik