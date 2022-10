LISTAN: Lillasyster Noah Cyrus hittar hem

Per Magnusson väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: I dag 07.00

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan frossar Per Magnusson i höstmusik med bland andra Noah Cyrus och Blood Orange samt välkomnar LCD Soundsystem och Kelela tillbaka.

helskärm Noah, den yngsta medlemmen i Cyrus-klanen, hittar sin röst på debutalbumet.

1. Lillasyster Noah Cyrus hittar hem

Att ha en storasyster som heter Miley Cyrus kan inte vara det lättaste. Åtminstone inte om man vill pyssla med musik. Lillasyster Noah släppte första singeln som 16-åring och har haft ett par hits, men debutalbumet kommer först nu.

”The hardest part” behandlar mormor Loretta Finleys död, föräldrarnas relationsproblem och hennes egen kamp med att bli fri från ett drogmissbruk. Cyrus gifter sin bakgrund i den amerikanska södern med uppdaterad, sensibel Laurel Canyon-pop. Resultatet landar i samtiden, någonstans mittemellan Phoebe Bridgers och Kacey Musgraves.

Debuten är ljudet av en artist som redan som tvååring slungades in i underhållningsbranschen – i pappa Billy Ray Cyrus tv-drama ”Doc” – men som för första gången vet precis var hon ska. Albumets enda gäst, vid sidan av pappa Billy Ray, är Benjamin Gibbard från Death Cab For Cutie. När deras röster turas om i relationsballaden ”Every beginning ends” är det som att stora, rostfärgade höstlöv singlar ner över mig.

helskärm Blood Orange med en vildplockad bukett svensk blomster på Way Out West 2019.

2. Dimmig dissonans

Devonté Hynes har skrivit kontrakt med ett stort skivbolag och öppnat för Harry Styles på Madison Square Garden i New York femton gånger om. Men han har tack och lov inte slutat att vara en av samtidens mest chosefritt sympatiska artister för det. Nya ep:n ”Four songs” är ännu ett nedslag i Blood Oranges trevliga värld. I synnerhet finalen ”Relax and run” är musik vacker och dissonant som oktobers första morgondimma.

helskärm James Murphy, de yrvakna frisyrernas yrvakna frisyr.

3. Vitt brus

En aprilafton 2004 såg jag en konsert med LCD Soundsystem på klubben Scala i London. Känslan av att befinna sig mitt i pophistorien har sällan varit starkare. James Murphy blev mycket riktigt en långvarig figur som överlevde kulten kring skivbolaget DFA. Nu är han tillbaka med soundtracket till kommande Netflix-filmen ”White noise”, baserad på den amerikanska författaren Don DeLillos roman med samma namn. ”New body rhumba” är kantig dansmusik – givetvis med koskälla.

helskärm Kelela är aktuell med ett stycke vidsträckt r’n’b.

4. Naturprograms-r’n’b

Kelela har sedan debuten ”Cut 4 me” gjort knivskap och kärv soul till sitt signum. Det har gått fem år sedan vi senast hörde från 39-åringen från Washington DC. Nu är hon tillbaka med ”Washed away”, ett vidsträckt stycke r’n’b med samma lugnande effekt som ett naturprogram av David Attenborough. Låten kommer tillsammans med en storslagen video inspelad i Danakil Depression, en sänka i Etiopien där sångerskan har sina rötter.

helskärm Wilcos Jeff Tweedy under en konsert på Annexet i Stockholm 2016.

5. Ett litet mästerverk

”Yankee hotel foxtrot” var albumet som ratades av storbolaget och släpptes gratis på Wilcos hemsida en vecka efter attackerna den elfte september. Inspelningarna präglades av bråk och medlemsbyten. Nu är deluxeutgåvan här för att markera 20-årsjubiléet. Den mustiga versionen av boxen – elva vinyler! – pekar på riktningar som skivan kunde ha tagit. Jeff Tweedys sköra röst, de tjusiga arrangemangen; ”Yankee hotel foxtrot” 2.0 förstärker än en gång bilden av ett litet mästerverk.

helskärm Den kaliforniska dj:n och producenten Tomu DJ.

Fem låtar: pappahyllningar och viktlös dansmusik



”SIRI, HOW DO I KNOW IF I HAVE COMMITMENT ISSUES?”

Sam Wilkes & Jacob Mann

Ljudet av ett ungt, experimentellt Los Angeles. Summan av två vänners vänskap och gemensamma resor. Det lekfulla mötet mellan jazz och shoegaze. Hur man än vrider och vänder på saken är detta musik långt från New Music Friday.



”VERTIGO”

Nick Hakim

Om Stevie Wonder varit ung artist i dag, bott i Brooklyn och gjort musik från sovrummet? Då skulle det nog ha låtit ungefär såhär. Missa inte videon, inspelad i ett snurrande hus i Bosnien-Hercegovina.



”PARENTHESIS”

Kenny Beats

Den amerikanska producenten spelade in sitt debutalbum snabbt, i samma stund som han tagit emot sin fars cancerbesked. ”Louie” är en hyllning till pappan och höjdpunkten ”Parenthesis” andas bitterljuvt 90-tal och modern lekfullhet på samma gång.



”NEW BODY”

Tomu DJ, DJ Manny, Sucia

Öppningen från den kaliforniska producentens nya album ”Half moon bay” är en viktlös, minimalistisk verklighetsflykt. Dansmusik för stillasittande kroppar med rastlösa själar.



”FRIDAY NIGHT”

Beth Orton

”And there’s a concrete sky”, sjöng Beth Orton för två decennier sedan. Det är som att samma himmel fortfarande är över henne – bara med ännu fler lager av grått. På nya albumet ”Weather alive” tonsätter hon bland annat en hopplöst ensam fredagkväll.



