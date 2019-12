Lollapalooza

Lollapalooza 2020 – allt du behöver veta

avRasmus Karlsson

1 av 5 | Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN Kendrick Lamar.

Här är artisterna som är klara för Lollapalooza.

Festivalen hålls i Stockholm på Gärdet mellan 26–28 juni 2020.

Bland annat gästar Kendrick Lamar, Post Malone och Ellie Goulding.

Under juni månad nästa år är det dags för festivalen Lollapalooza på Gärdet i Stockholm.

Här är hela artistlistan:

FREDAG 26 JUNI:

Post Malone

Ellie Goulding

Zara Larsson

Galantis

Of Monsters And Men

Rex Orange County

W&W

Timbuktu & Damn!

Jake Bugg

Snoh Aalegra

Deportees

Oliver Heldens

Zhu

Tyla Yaweh

Daniel Adams-Ray

Regard

Linda Pira

Cassy

LÖRDAG 27 JUNI:

Pearl Jam

The Killers

Anderson. Paak & The Free Nationals

Rival Sons

Miriam Bryant

Fricky

IDLES

Jireel

Dimitri Vangelis & Wyman

Graveyard

Jimmy Eat World

Alec Benjamin

Martin Jensen

The Pretty Reckless

Victor Leksell

Jubël

Krewella

Lady Bee

Rothwell

ASK:ME

SÖNDAG 28 JUNI:

Kendrick Lamar

Camila Cabello

Kacey Musgraves

Nina Kraviz

Mando Diao

GoldLink

Sigrid

Banks

Sabina Ddumba

Felix Sandman

Sam Feldt Live

Santi

Movits!

Estraden

Tigerlily

Skiy

Frida Lundemo

