Veckans spellista: nya röster och fräscha sound

avNatasha Azarmi

Publicerad: 16 januari 2020 kl. 15:09

Foto: Mia Clark Vi lär få se mycket av Celeste under 2020.

Ett nytt lovande musikår har börjat. Här är tio namn att hålla extra koll på under 2020.



MY HONEST FACE

Inhaler

U2-Bonos son Elijah är sångare i Storbritanniens just nu mest lovande indieband.



FUCK MODERN LOVE

Nasty Cherry

Serien ”I’m with the band” visar den Charli XCX-formade kvartettens väg till framgång. Världen har nog blivit många band rikare sedan Netflix släppte första säsongen i november.



HIDE AND SEEK

Millie Turner

Londonartisten spelar på Annexet tillsammans med Tove Lo i mars. Bra att veta om du en dag vill kunna säga ”Millie Turner? Jag såg henne innan hon var känd”.



USED TO LOVE

Alfie Templeman

16 brukar vara en vilsen ålder. Men den här singer-songwritern från Bedfordshire låter rutinerad långt bortom sina unga år.



LINJEN

Tellus

Kort och gott: den svenska gitarrpopens framtid.



PLAY ME SOMETHING NICE

Joesef

24-åringen från Glasgow skriver fjäderlätta melodier där jazz möter lo-fi-pop. Själv beskriver han sin musik som ”känslan av att dricka en Buckfast på Skottlands enda sommardag”.



GIVE IT ALL UP

Freja The Dragon

Freja Drakenberg har turnerat världen runt tillsammans med Peter Bjorn and John. Med två väldigt starka singlar ute känns även hon som en självklar musikexport.



LIKE I DO

Awa

På tal om svenska musikexporter. Awa Santesson-Sey är redan sajnad till brittiska Columbia och har alla förutsättningar att slå lika stort som Zara Larsson.



ASHAMED

Omar Apollo

En totalt älskvärd mix av Prince, Frank Ocean och mexikansk soul.



STRANGE

Celeste

Lyssna bara på falsetten, känslan och närvaron. BBC har utnämnt Celeste till ”Sound of 2020”, samma utmärkelse som tidigare år gått till Adele och Sam Smith.



