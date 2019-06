Både sexigt och svalt med Def Leppard

1. Rocket 2. Animal 3. Let it rock 4. Foolin 5. When love and hate collide 6. Let’s get rocked 7. Armageddon it 8. Rock on 9. Two steps behind 10. Man enough 11. Love bites 12. Bringin’ on the heartache 13. Switch 625 14. Hysteria 15. Pour some sugar on me Extranummer: 16. Rock of ages 17. Photograph