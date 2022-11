Zelmerlöw får ursäkta – Carola är en cerise lucia

1. Hallelujah 2. Winter wonderland 3. Det blir nog bra till slut (Baby it’s cold outside) 4. Santa Claus is coming to town 5. The Christmas song (Chestnuts roasting on an open fire) 6. Tomten jag vill ha en riktig jul 7. River 8. Kära vinter 9. Have yourself a merry little Christmas 10. Nu tändas tusen juleljus 11. Jul jul strålande jul 12. I denna natt blir världen ny 13. Himlen i min famn 14. Miracles 15. Tro 16. Bridge over troubled water 17. Children of tomorrow 18. You’re the voice 19. I pray on Christmas 20. Jesus 21. This little light of mine 22. Go tell it on the mountain 23. Christmas (Baby please come home) 24. Prayer 25. Let’s sing (It’s Christmas time) Extranummer: 26. Främling/Heroes



Här kan ni se ”A grand Christmas” med Carola och Måns Zelmerlöw: Helsingborg 26/11, Luleå 2/12, Örnsköldsvik 3/12, Växjö 8/12, Malmö 9/12, Göteborg 10/12, Stockholm 14/12, Linköping 15/12, Örebro 16/12, Gävle 17/12