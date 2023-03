Albin Lee Meldau tar i mer än han behöver

1. Lou Lou 2. The Weight is gone 3. Mayfly 4. Sinking lika a stone 5. Segla 6. Styx 7. Josefin 8. På riktigt (med Molly Hammar) 9. Spela min favoritvals 10. Mamma 11. Gör dig glad (med Grant) 12. Segla på ett moln (med Arvid Nero) 13. Forget about us 14. Röda sten 15. Hold your head up 16. Bloodshot 17. If you ever change your mind 18. Farväl