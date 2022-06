Man vet vad man får med Judas Priest

1. One shot at glory 2. Lightning strike 3. You’ve got another thing coming 4. Freewheel burning 5. Turbo lover 6. Hell patrol 7. The sentinel 8. A touch of evil 9. Rocka rolla 10. Victim of changes 11. Desert plains 12. Blood red skies 13. The green manalishi (qith the two prong crown) (cover) 14. Diamonds & rust (cover) 15. Painkiller Extranummer: 16. Electric eye 17. Hell bent for leather 18. Breaking the law 19. Living after midnight