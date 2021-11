Per Gessle är känslosamt personlig

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Per Gessle unplugged.

KONSERT Det känns både ovant och unikt att få se Per Gessle i en sådan avskalad miljö. Men vid de intima stunderna vilar ändå en stark storslagenhet.



Per Gessle

Plats: Konsert & Kongress, Linköping. Publik: 760 får plats i lokalen och det är så gott som fullt. Längd: 2 timmar och 5 minuter. Bäst: ”Listen to your heart” och ”Sommartider”. Sämst: Svårt att säga när de överflödiga stunderna är så få i kväll.



LINKÖPING. ”Det är lite ovant att sitta ner så här, man är ju van vid att studsa runt”, säger Per Gessle.

Det är verkligen en syn att skåda: Gessle, som fyllde Ullevi sommaren innan pandemin, på en akustisk turné runt om i landet. Turnén är en fortsättning på de tio akustiska spelningar som artisten gjorde på hotell Tylösand under sommaren, då fortfarande med restriktioner.

I kväll är konsertlokalen så gott som full och stämningen ovanligt upprymd. Annat vore konstigt när livemusiken är tillbaka och Per Gessle gör en av sina mest närgångna spelningar sedan Roxettes ”MTV Unplugged” 1993.

Sällskapet på scen är nu ett helt annat, men ett utomordentligt starkt sådant ändå. Med Helena Josefsson på kör, Clarence Öfwerman på piano, Magnus Börjesson på bas och Christoffer Lundquist på gitarr blandar Gessle gammalt solomaterial med både Roxette och Gyllene Tider.

Hur märkligt det än känns att spela i ett så avskalat format är cirkeln nu sluten, berättar Gessle från scenen. Som tonåring arbetade han nämligen som landstingstrubadur och spelade på ålderdomshem och lasarett.

Anekdoterna är långa och personliga. Per Gessle berättar om när han flyttade till sin första lägenhet i Halmstad City och började göra musik ihop med Marie Fredriksson. De drack O'boy och tittade på ”Dallas”. Det var Maries favoritserie, själv föredrog Per ”Dynastin”.

helskärm Per Gessle unplugged.

Men vid sidan av intimiteten finns också en storslagenhet, som främst kommer fram när det handlar om Gyllene Tider. Från och med den allra första tonen av ”Det hjärta som brinner” sitter publiken och klappar med, precis som under ukulele-versionen av ”Tuffa tider”.

Och givetvis vet varken energin eller allsången några gränser under ”Sommartider”.

”Det var den enda låten jag inte ville köra under de här spelningarna”, skojar Gessle och säger att det aldrig hade hänt om inte bandkollegan Magnus Börjesson hotat med att sluta.

Skratten står i klar kontrast mot kvällens mer emotionella stunder. ”It must have been love” slutar i några knäpptysta sekunder där det känns som att alla inne i lokalen håller andan.

Men det blir som allra finast när Per Gessle tillägnar ”Listen to your heart” till Marie Fredriksson och Pelle Alsing. Nog för att balladen hör till de mest känslosamma som någonsin skrivits, men i kväll får den en annan mening. Det starka vemodet lär sitta kvar i konserthusets väggar en lång tid framöver.



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Fakta Alla låtarna 1. Kung av sand 2. På promenad genom stan 3. Flickan i en Cole Porter-sång 4. Småstadsprat 5. Min plats 6. Tycker om när du tar på mig 7. Det hjärta som brinner 8. Ljudet av ett annat hjärta 9. Varmt igen 10. Tuffa tider 11. Juni, juli, augusti 12. It must have been love 13. Vilket håll du än går 14. Här kommer alla känslorna (på en och samma gång) 15. Min hälsning EXTRANUMMER 16. Födelsedag 17. Listen to your heart 18. När vi två blir en 19. När alla vännerna gått hem EXTRANUMMER II 20. Vid hennes sida 21. Sommartider 22. Om du bara vill Läs mer

Fakta Här kan du se Per Gessle i höst 6/11 Norrköping, 14/11 Gävle, 19/11 Stockholm, 20/11 Uppsala, 22/11 Göteborg, 28/11 Halmstad, 8/12 Karlstad, 9/12 Örebro, 12/12 Malmö, 14/12 Jönköping, 15/12 Kalmar Läs mer