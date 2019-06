Knappt styrfart för Mummel Knopfler

1. Why aye man 2. Corned beef city 3. Sailing to Philadelphia 4. Once upon a time in the west 5. Romeo and Juliet 6. My bacon roll 7. Matchstick man 8. Done with Bonaparte 9. Heart full of holes 10. She’s gone/Your latest trick 11. Postcards from Paraguay 12. On every street 13. Speedway at Nazareth EXTRANUMMER 14. Money for nothing EXTRANUMMER II 15. Piper to the end 16. Going home: theme of the Local hero