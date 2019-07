Metallica slog nytt publikrekord på Ullevi

Så bra var spelningen – betyg låt för låt

















1 av 7 | Foto: HENRIK BRUNNSGÅRD Robert Trujillo under Metallicas spelning på Ullevi.

MUSIK 9 juli 2019 23:45

KONSERT Ett stabilt, men knappast överraskande, Metallica förför och förtrollar Ullevis uppskattande publik.

Och slår sitt förra publikrekord på kuppen.

++++

Metallica

Plats: Ullevi, Göteborg. Publik: 64 050 – nytt Metallica-rekord på Ullevi. Längd: ungefär två timmar och en kvart. Bäst: ”One”, både sett till framförandet och den läckra krigsanimationen på storbildsskärmarna. Sämst: Att bandet inte lyckas slå Håkan Hellströms publikrekord på Ullevi. Attans. Samt ”Spit out the bone”, som tyvärr står för kvällens antiklimax.

Om man vill föra flera generationer samman på en och samma plats är lösningen busenkel – arrangera en hårdrockkonsert.

Eller som i Ullevis fall: stå värd för Metallicas enda Sverigebesök i år.

Ett spektakel som lockar rutinerade 60-talister såväl som tonåringar som ännu inte har hunnit tröttna på ”Nothing else matters”.

Samt delar av kungafamiljen. På plats i kväll är också prinsessan Estelle, kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Det kvittar förstås hur få eller många födelsedagsfiranden man har i bagaget.

Eller om man heter Bernadotte eller Svensson i efternamn.

Ett massivt tryck som säkert ger utslag på Richterskalan

Bara man kan sjunga med i allsångsvänliga ”The memory remains” och ”Master of puppets” är man välkommen till en Metallica-konsert.

Och det kan förstås de flesta bland kvällens publik, som tillsammans bygger upp ett massivt tryck som säkert ger utslag på Richterskalan.

Vilket är förståeligt.

Även utomhusvändan av ”Worldwired”-turnén är som en ambulerande ”Greatest hits”-skiva.

Låtlistan stryker Ullevipubliken mestadels medhårs.

Inte minst femstegsraketen ”One”, ”Master of puppets”, ”For whom the bell tolls”, ”Creeping death” och ”Seek & destroy” under spelningens andra hälft.

Publiken hinner knappt hämta andan innan nästa publikfriande låt avfyras.

En tolkning av Ebba Gröns”Staten och kapitalet”

Om bandet hade utgått från ett ”By request”-upplägg, som på Sthlm Fields för några år sedan, hade utfallet nog varit ungefär detsamma.

Dessutom har publiken massiva storbildsskärmar att vila ögonen på. Närbilder på bandmedlemmarna, snuttar ur musikvideos, grafiska effekter och läckra animationer växlar om vartannat. I takt med att mörkret lägger sig över Göteborg blir scenbygget allt effektfullare.

Ibland är det dock svårt att utröna exakt var Kirk Hammett och Rob Trujillo håller hus. Gruppens gitarrist respektive basist smälter in i skärmarna likt kameleonter.

Det gör de dock inte under sin sedvanliga jamsession, som i kväll bjuder på kvällens stora skräll: en tolkning av Ebba Gröns ”Staten och kapitalet”. Som dessutom framkallar kvällens mest intensiva allsång.

I övrigt är överraskningarna förstås få. Det mesta går som bekant på rutin i Metallicas värld.

Lars Ulrich är taggad till tänderna

Låtlistan är tämligen förutsägbar.

Huden täcks av gåshud under introlåten ”The ecstasy of gold”.

James Hetfields mellansnack domineras av ord som ”family” och ”beautiful”, ibland i en och samma mening, och en herrans massa ”oh yeah!”.

Och Lars Ulrich är taggad till tänderna och har svårt att sitta still på sin trumpall.

I kväll har Ulrich & co dessutom en extra anledning att dra på smilbanden.

Bandets medryckande metal möts med kärlek, svett och tårar från över 64 000 tusen fans, vilket innebär att de slår sitt förra personliga rekord på arenan.

Metallica har haft betydligt sämre tisdagskvällar.

BETYGEN LÅT FÖR LÅT

+++

Hardwired

Gör sig hyfsat bra som inledningslåt. Men det är svårt att höra James Hetfields pipa.

++++

The memory remains

Får gåshud när publiken ersätter Marianne Faithfulls skorrande stämma.

+++

Ride the lightning

Sympatisk 84:a som får marken under Ullevi att skaka. Men ljudet är svajigt, hoppas det tar sig.

+++

The God that failed

Ett rätt så förbisett spår från det svarta albumet som inte heller sticker ut live. Men det är svårt att inte ryckas med i det förföriska midtempo-gunget.

++++

The unforgiven

Fantastiskt fin. Intet nytt på Metallica-fronten alltså.

++++

Here comes revenge

Pärla från senaste albumet som växer så det knakar. Inte minst i sammanhang som dessa. Av publikens febrila klappande att döma så verkar de hålla med mig.

+++

Moth into flame

”Light it up ah, light it up!” Självfallet får bandet sällskap av lite värmande pyro.

++++

Sad but true

Blytung ångvält till 90-talist som krossar allt motstånd.

+++

Halo on fire

Jääää…rnspikars. Hade hoppats på att få höra ”No leaf clover” här i stället. ”Halo on fire” är dock ett värdigt – om än tråkigare – alternativ.

Jamsession med Kirk Hammett och Rob Trujillo, som spelar delar ur ”Staten och kapitalet”, ”ManUNkind” och ”Orion”.

+++

Frantic

Hade knappast fällt en tår om den strukits från kvällens låtlista, men detta ”St. Anger”-spår har trots allt sina stunder. Den lökiga textraden ”My lifestyle determines my deathstyle” till trots.

++++

One

Kvällens klimax – hittills. Soldatsiluetterna på storbildsskärmarna är satans stiliga.

++++

Master of puppets

Makalöst magiskt, Metallica!

++++

For whom the bell tolls

Lars Ulrichs trumset har flyttats fram till podiet framför scenen, och resten av bandet gör honom sällskap. Mäktigt är bara förnamnet.

+++

Creeping death

Storslagen samstämmighet mellan publik och band, men nu är det svårt att höra Hetfield igen. Tur att låtens stämningsfulla riff inte dränks i alla fall.

++++

Seek & destroy

Oh yeah? Oh yeah!

Extranummer

++

Spit out the bone

Lämnar en del att önska som livelåt. Lyfter inte riktigt. Ullevipubliken känns obekvämt hämmad.

+++

Nothing else matters

Starkt lysande mobildisplayer förgyller publikhavet, som tycks bada i balladens slagkraftighet. Ett starkare framförande än på Globen förra året. Helt klart.

++++

Enter sandman

Publiken på läktarna reser sig upp och möter kvällens sista låt med kärlek, svett och tårar. Som sig bör efter en stabil Metallica-konsert.

LÄS OCKSÅ Prinsessan Estelle på Metallicas spelning: ”Visat intresse för bandet”

Det här är Metallica 00:31

LÄS OCKSÅ Metallica kan slå publikrekord på Ullevi

LÄS OCKSÅ Metallica förtrollar med unik liveskiva

LÄS OCKSÅ Metallica donerar 100 000 dollar till Kalifornien

LÄS OCKSÅ PLUS Konsertåret 2019 – jätteguide till de största och bästa spelningarna

avSofia Bergström

9 juli 2019 23:45