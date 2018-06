Becks mångsidighet räddar en sval show

1. Devils haircut 2. Up all night 3. Mixed bizness 4. Wow 5. The new pollution 6. Colors 7. Qué onda güero 8. I'm so free 9. Think I'm in love 10. Black tambourine 11. Lazy flies 12. Debra 13. Raspberry beret 14. Lost cause 15. Blue moon 16. Dreams 17. Girl 18. Loser 19. E-pro Extranummer: 20. Where it's at 21. One foot in the grave