Skarp rock på Amanda Shires starkaste album

Foto: Brett Warren Ukulele är rock’n’roll. Lyssna bara på Amanda Shires.

MUSIK 3 augusti 2018 09:05

ALBUM På ”To the sunset” drar Amanda Shires sin singer-songwriter-americana tilltalande långt åt pop och rock och skriver dessutom sina bästa texter någonsin.

++++

Amanda Shires

To the sunset

Silver Knife/Border



ROCK Ingen som såg John Prines magnifika konsert på Skandiascenen i Stockholm förra våren missade rimligen att bländas av hans uppvärmare, violinist och duettpartner Amanda Shires. Även i maken Jason Isbells stadigt växande publik torde det numera finnas en hel del fans till den 36-åriga multibegåvningen från Lubbock, Texas.

Hon och Isbell hjälper varandra med låtskrivandet, och de sjöng magnifika duetter i ”If we were vampires” och ”Something to love”, de starkaste spåren från Isbells fjolårsalbum ”The Nashville sound”.

Men trots en rad fina soloskivor har Shires ännu inte på allvar etablerat sig som artist i eget namn på americanascenen.

Med sitt sjätte album torde hon inte bara kunna lyckas med det utan även nå ut till betydligt fler.

För ”To the sunset” hör inte bara till det låtmässigt allra starkaste hon har gjort. Shires och producenten Dave Cobb drar också musiken rätt mycket längre åt rock och pop än tidigare.

De jangliga gitarrerna i ”Leave it alone” leder tankarna mot 80-talets R.E.M. och i rekordlarmiga singeln ”Eve’s daughter” distar hon till och med sin fiol.

Att gå åt det hållet är dessutom något av ett statement, ett medvetet kliv bort från den känsliga akustiska singer-songwriter som en kvinnlig artist med bas i Nashville förväntas vara.

Vilket märks även i texterna. Öppningslåten ”Parking lot pirouette” skulle kunna beskrivas som ett slags metoo-rock om att våga ta kommandot över en potentiell övergreppssituation.

Shires excellerar skivan igenom i både smarta och roliga formuleringar om inte sällan svåra ämnen.

”Take on the dark” handlar om att våga deala med sina demoner. Och det becksvarta drama som utspelar sig i avslutande ”Wasn’t paying attention” låter som ett filmmanus.

I ”Break out the champagne” är budskapet att bara köra på med och skåla över den ”shitshow” som är livet. Låten berättar bland annat om en kompis som blir dumpad av sin kille men kommer över det i ett plötsligt ögonblick av klarsyn: ”and then she thought ’I’m rock’n’roll – and you’re golf’”.

Lyssna på hur Shires betonar orden, trycker till på precis de stavelser där det känns som mest.

Den sortens leverans, av den här sortens texter, gör Amanda Shires till en av de mest hörvärda rösterna inom amerikansk rock just nu.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Charms”. Inte bara lysande pop utan också ett tänkvärt stycke livsfilosofi: ”Maybe being human is an orphan condition and what’s missing isn’t meant to be found”. VISSTE DU ATT... Shires har en masterexamen i poesi? Hon har även sagt att det snarare än musik var det gemensamma intresset för böcker som fick henne att falla för Jason Isbell. LYSSNA OCKSÅ PÅ: Shires förra album ”My piece of land”, Jason Isbells ”The Nashville sound”, ”The tree of forgiveness” med John Prine och ”Reckoning” med R.E.M. LÄS MER

