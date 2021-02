Foo Fighters mötte det oförklarliga i studion

Namn: Dave Grohl.

Ålder: 52.

Bor: Född i Warren, Ohio, och bor i Los Angeles.

Yrke: Rockstjärna.

Familj: Frun Jordyn Blum och döttrarna Violet, Harper och Ophelia.

Skivor med Nirvana (studioalbum): ”Nevermind” (1991), ”In utero” (1993).

Skivor med Foo Fighters (studioalbum): ”Foo Fighters” (1995), ”The colour and the shape” (1997), ”There is nothing left to loose” (1999), ”One by one” (2002), ”In your honor” (2005), ”Echoes, silence, patience & grace” (2007), ”Wasting light” (2011), ”Sonic highways” (2014), ”Concrete and gold” (2017).

Andra gig: Grohl har även synts i banden Scream, Them Crooked Vultures och Queens Of The Stone Age, med flera.

Grohls fem favorittrummisar: Neil Peart (Rush), Meg White (The White Stripes), John Bonham (Led Zeppelin), Stewart Copeland (The Police), Ringo Starr (The Beatles).

Medlemmar i Foo Fighters: Taylor Hawkins (trummor), Nate Mendel (bas), Chris Shiflett (gitarr), Rami Jaffee (klaviatur), Pat Smear (gitarr).

Aktuell: Med nya skivan ”Medicine at midnight” som recenseras här. Grohl spelar även en liten men viktig roll i nya svenska dokumentären ”I’m in the band – storyn om Hellacopters”.