Slipknot + FÖLJ

Slipknot chockar alla med ny singel

De maskerade metalikonerna är tillbaka – så bra är nya låten "All out life"

Foto: Pressbild Slipknot.

MUSIK 31 oktober 2018 22:56

SINGEL Medan sockerstinna barn härjade runt i jakt på bus eller godis överraskade Slipknot hårdrockvärlden med singeln ”All out life”.

++++

Slipknot

All out life

Män i svarta kåpor som dränker maskerade fångar i litervis med blod.

Det låter som något ur en Rob Zombie-skräckrulle som utspelar sig under en blodig allhelgonaafton, men är i själva verket delar av handlingen i musikvideon till ”All out life” – Slipknots första låt sedan 2014.

Att det maskerade metalbandet från den amerikanska mellanvästern ger oväntat livstecken på självaste halloween känns rysligt passande.

”All out life” väver skickligt samman aggressiviteten från ”Iowa” med tillgängligheten från ”.5: The gray chapter” och ”Vol. 3: The subliminal verses”. Och i mångt och mycket låter singeln som ett oheligt möte mellan ”The blister exists” och ”Nomadic”.

”All out life” är också en smärtsam påminnelse om förlusten av trummisen Joey Jordison, som hoppade av bandet under chockartade omständigheter för drygt fem år sedan.

Ersättaren Jay Weinberg är inte på något sätt en dålig trummis, men kommer inte i närheten av Jordisons ursinniga spelstil.

Desto mer lidelsefull är sångaren Corey Taylor.

I en dagsfärsk intervju med Apple Musics Zane Low förklarar frontmannen och låtskrivaren att ”All out life” riktar kritik mot hur musiker och artister snabbt blir passé och att musik inte har något bäst före-datum.

Jag förmodar att textraden ”Old does not mean dead/New does not mean best” är Taylors sätt att pissa på det gamla ordspråket ”Ut med det gamla, in med det nya”.

I samma Apple-intervju beskriver Taylor det kommande albumet – som ska släppas nästa sommar – som ”det mörkaste kapitlet i Slipknots historia”.

Oavsett vad som väntar kan vi här och nu konstatera att Slipknot känns långt ifrån daterade.

”All out life” bevisar i allra högsta grad att bandet fortfarande kan konsten att förena slagkraftiga melodier med djurisk ilska. Utan att på något sätt upprepa sig själva.

Allt hopp är inte alls ute.

Fler skivrecensioner hittar du här

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: blod, eld och död

LÄS OCKSÅ Veckans spellista: årets tuffaste tioårskalas

31 oktober 2018 22:56