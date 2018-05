Metallica + FÖLJ

BILDEXTRA: Metallicas andra spelning i Globen – inför ny rekordpublik

MUSIK 7 maj 2018 21:16

Metallica är tillbaka i Globen på måndagskvällen, för en andra spelning på tre dagar.

I lördags slog de nytt publikrekord i arenan – 16 858.

I kväll är ännu fler på plats – hela 17 303.

Kolla in bilder från inledningen av konserten, tagna av Aftonbladets fotograf Magnus Sandberg (tyvärr råder fotoförbud efter de första låtarna).

Totalt har nu 34 161 sett Metallicas två spelningar i Globen under Worldwired tour, skriver arrangören Live nation i ett pressmeddelande och lägger till en hälsning från danske trummisen Lars Ulrich:

"On Saturday we kicked those comedians ass! ‎Tonight we kicked our own ass!!!!"

Före Metallicas spelningar var det Filip & Fredrik som hade publikrekordet i Globen.

