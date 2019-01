Abba + FÖLJ

Abba-Benny: ”Därför dröjer nya låtarna”

Berättar om ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”

Foto: Stefan Mattsson Benny Andersson.

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

MUSIK 30 januari 2019 20:34

Nyligen stod det klart att Abbas återförening dröjer ytterligare.

Nu berättar Benny Andersson varför fansen får vänta på att få höra de nya låtarna.

– Det tar en evinnerlig tid innan videon är klar och vi behöver göra ett paket av det, säger han till Nöjesbladet.

Gång på gång har Abbas efterlängtade comeback skjutits upp. Häromveckan rapporterade Daily Star att det dröjer ytterligare innan fansen får höra nya låtarna ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”.

– Låtarna kommer definitivt inte släppas innan sommaren, möjligen efter, sa Abbas manager Görel Hanser till tidningen.

När Nöjesbladet träffar Benny Andersson på invigningen av Watsons Bar på Hotel Rival i Stockholm, som han äger, berättar han varför.

– Grejen är såhär, låtarna är klara och inspelningarna är klara. Jag håller på att dutta lite bara. Men det tar en evinnerlig tid innan videon är klar och vi behöver göra ett paket av det. Det tar en evinnerlig tid att få ihop allt och göra de här digitala grejerna.

Benny om låtarna

Men oroliga Abba-fans kan andas ut. Det är ingen i bandet som har fått kalla fötter. Benny lovar på direkt fråga att låtarna definitivt kommer att släppas.

– Ja, de kommer! Jag har dem här i min telefon… De blir nog ganska bra, säger han med ett leende.

Hur kommer det låta?

– Första låten är lite mer laidback. Och den andra är mer 70-tal. Men ni får se...

Känns det bra?

– Ja!

Det var förra våren som det stod klart att Abba skulle återförenas och att de hade spelat in två nya låtar

”Vi kände alla fyra att efter 35 år skulle det vara roligt att gå samman igen och gå tillbaka in i studion. Och det gjorde vi. Och det var som att tiden stått still och att vi bara varit iväg på en kortare semester. Vi må ha blivit äldre, men låten är ny. Och det känns bra”, skrev Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog och Anni-Frid Lyngstad i ett pressmeddelande.

Den ena låten, ”I still have faith in you” skulle framföras av artisterna i hologramform i amerikanska NBC och brittiska BBC i december.

Sålt över 400 miljoner skivor

Görel Hanser som är bandets manager berättade också att Abba inför 2019 hade förberett hologramförställningar i ett avatar-projekt.

Men i höstas berättade Björn Ulvaues i en intervju med Daily Star att comebacken skulle dröja lite men att den antagligen skulle ske i början av 2019.

Men nu har alltsammans alltså blivit uppskjutet ytterligare en gång.

Abba som var aktiva mellan 1972 och 1982 har sålt mer än 400 miljoner skivor och har beskrivits som ett av världens mest betydelsefulla band.

Fakta om Abba 00:27

LÄS OCKSÅ Nya låtarna från Abba dröjer längre än väntat

LÄS OCKSÅ Chers ABBA-diss: ”Inget stort fan”

LÄS OCKSÅ Björn och Bennys Abba-miljarder

30 januari 2019 20:34