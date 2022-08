Mejla Håkan Steen

LISTAN: Dags att göra sig redo för skivhösten

Håkan Steen väljer fem saker i musikvärlden

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan tittar Håkan Steen lite närmare på vad vi hittills vet om skivhösten.

helskärm Robbie Williams firar 25 år som artist med kommande albumet ”XXV”, som innehåller nya versioner av klassiska hits och fyra helt nya låtar.

1. Skivhösten kan börja

Termometern säger möjligen något annat men enligt almanackan tar sommaren slut nästa vecka. Således läge för en liten framåtblick på skivhösten.

I streamingeran gillar artister visserligen att vara snabbrörliga och nöjer sig ofta med aviseringen ”senare i år” om de alls avslöjar att de kommer att släppa album. Men lite vet vi trots allt. Och, som alltid: stor reservation för ändringar.

I gigantfacket märks skivor från Robbie Williams, John Legend, Marcus Mumford och Blackpink (september), Red Hot Chili Peppers och Arctic Monkeys (oktober) och Cardi B, The Cure, Peter Gabriel, Rihanna, Mariah Carey, Radiohead och Dua Lipa (under hösten).

Vad gäller svenskt bjuder september på Per Gessles första album under namnet PG Roxette men också nytt med Jonas Lundqvist, Franska Trion, Tomas Andersson Wij, Petter, Weeping Willows, Sophie Zelmani och Lustans Lakejer. I oktober kommer album med Tove Lo, Rebecka Törnqvist och Dungen och i november Kikki Danielsson och Les Big Byrd.

I höst kan vi även vänta oss ep-släpp med Sabina Ddumba och David Ritschard. En ny version av Fireside verkar dessutom ha för avsikt att släppa musik för första gången på 19 år.

Personligen ser jag lite extra fram emot släppen med Courtney Marie Andrews, Beth Orton, The Comet Is Coming, Nikki Lane, Brian Eno, A-ha, Dry Cleaning, Grimes, Bat For Lashes, MIA och My Bloody Valentine, liksom några gedigna retroutgåvor med Joni Mitchell (”The Asylum albums 1972-1975”), Bob Dylan (”Bootleg series vol 17”) och Wilco (en utökad jubileumsversion av ”Yankee Hotel Foxtrot”).

Samt plattorna som jag skriver lite mer om nedan här i listan.

helskärm Wilmer X släpper om en knapp månad ”Mer för dina pengar”, Malmö-bandets första album på 17 år.

2. Wilmer kommer tillbaka

Som liveband återvände de redan 2018 men från och med 23 september är Wilmer X tillbaka på riktigt, med sitt första nya album på 17 år. ”Mer för dina pengar” är precis som förra plattan ”13 våningar upp” och flera av Nisse Hellbergs soloskivor producerad av Chips Kiesbye från Sator, och väldigt lovande singeln ”Nu eller nästa liv” indikerar att de har hittat energi i det klassiska Wilmer-soundets allra innersta kärna. Dessutom blir det turné, givetvis med premiär på KB hemma i Malmö 30 september.

helskärm Johanna och Klara Söderberg drar åt ett poppigare håll på kommande albumet.

3. Gladare systrar

De två öppningslåtarna, ”Out of my head” och ”Angel” finns redan ute och visar rätt tydligt att First Aid Kit ville följa upp den mörka separationsplattan ”Ruins” med något gladare och inte minst poppigare. ”Palomino” kommer 4 november och är första albumet sedan debuten som Söderberg-systrarna har spelat in i Stockholm, med producenten Daniel Bengtson i hans Studio Rymden i Hjorthagen. Får vi tro First Aid Kit själva lär det bli en platta inspirerad av namn som Fleetwood Mac, T Rex, Elton John, Angel Olsen och Big Thief.

helskärm Björk släpper inom kort nya singeln ”Atopos” och senare i höst albumet ”Fossora”.

4. Biologiska Björk

”Fossora” är latin för att gräva och titeln på Björks kommande album. När hennes mor gick bort, båda barnen flyttade hemifrån och pandemin parkerade den annars så kosmopolitiska artisten hemma i Reykjavik kände hon att hon ville skapa något utifrån det mest basala, rötter och familj. Samtidigt höll hon små pandemipartyn där hon dansade till gabber, den stenhårda holländska 90-talstechnon. Skivan, ännu utan släppdatum, blandar drömska stämningar och basklarinett med en sorts ”biologisk techno” levererad av den indonesiska duon Gabber Modus Operandi.



helskärm Oliver Sim från The XX solodebuterar med albumet ”Hideous bastard” om två veckor.

5. Hudlöst med Sim

Via blott tre album har brittiska The XX etablerat sig som ett av de senaste 13 årens allra mest väsentliga band. Jamie XX och Romy har redan gjort grejer utanför trion och i våras solodebuterade även Oliver Sim. Fyra lysande singlar hör till den mest hudlösa popmusik som hörts i år. Inte minst ”Hideous”, där han backad av Jimmy Somerville sjunger om att leva som hiv-positiv. Albumet ”Hideous bastard” (släpps 9 september) kan således bli en av höstens stora skivor.



helskärm I dag släpper Joel Alme nya singeln ”Brev från botten”.

Fem låtar: duetter och kammarpop



”BREV FRÅN BOTTEN”

Joel Alme

Ett annat av höstens mest framemotsedda album är givetvis Joel Almes ”Sköt er själva så sköter jag inte mitt” (släpps 7 oktober). Nya singeln placerar en omedelbart drabbande text om självvald ensamhet i vackert klingande kammarpop.



”WEIRD GOODBYES”

The National feat. Bon Iver

Ett slags mästarmöte i modern amerikansk dysterkvistrock. The National har spelat en del nya låtar på sommarens turné men om det här är början på en platta verkar de inte ens veta själva. En av årets singlar är det hur som helst.



”END OF THE LINE”

Dr John feat. Aaron Neville

Innan Dr John rycktes bort från jordelivet i en hjärtattack för tre år sedan hann han spela in ett sista album, ”Things happen that way”, som kommer 23 september. Senaste smakprovet är den här lika oväntade som underhållande New Orleans-behandlingen av en Traveling Wilburys-klassiker.

helskärm Alice Boman och Perfume Genius har en låt ihop.

”MAKE ME SAY IT AGAIN, GIRL”

Ronald Isley & The Isley Brothers feat. Beyoncé

En gammal Isley Brothers-ballad från 1975 får nytt liv och sannolikt ny publik när Queen B glider in och spritsar sin stjärnglans. En ny Isleys-skiva med samma namn och ännu fler prominenta gäster dyker upp nästa månad.



”FEELS LIKE A DREAM”

Alice Boman feat. Perfume Genius

Alice Boman från Malmö får inte sällan mer uppmärksamhet i amerikanska indiekretsar än här hemma. Mike Hadreas, mer känd som Perfume Genius, är till exempel ett fan. Här möts de i en ganska oemoståndlig ballad. Albumet ”The space between” kommer i oktober.



