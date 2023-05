Foo Fighters har ny trummis efter Taylor Hawkins död

Josh Freese tar över

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

När Foo Fighters trummis Taylor Hawkins gick bort i fjol sörjde en hel musikvärld.

Nu har bandet, med Dave Grohl i spetsen, hittat en ny medlem som ska fylla den tomma platsen bakom trumsetet, skriver NME.

Nytillskottet heter Josh Freese och har tidigare spelat med Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Paramore och Devo. Ryktet om att han skulle bli den nya medlemmen i Foo Fighters cirkulerade redan, eftersom han hade ställt in planerade spelningar med The Offspring och Danny Elfman.

helskärm Josh Freese är Foo Fighters nya trummis. Arkivbild.

Det senaste året har flera kända trumslagares namn förekommit i spekulationerna om vem som skulle fylla Taylor Hawkins skor, bland andra Pearl Jams Matt Cameron och Queen-trummisen Roger Taylors son Rufus Taylor.

Foo Fighters inleder sin första turné med Freese på plats bakom trummorna den 24 maj med en spelning i New Hampshire.

helskärm Dave Grohl, frontman i Foo Fighters. Arkivbild.