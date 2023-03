Chris Blackwell, Angélique Kidjo och Arvo Pärt får årets Polarpris

Får ta emot en miljon vardera

helskärm Chris Blackwell, Angélique Kidjo och Arvo Pärt.

Nu har årets vinnare av Polarpriset korats.

Och det blev Chris Blackwell, Angélique Kidjo,och Arvo Pärt som får ta emot prissumman på en miljon kronor, vardera.

– Jag ska göra mitt bästa för att vara en värdig pristagare, säger Angélique Kidjo i ett pressmeddelande.

Chris Blackwell, grundare av Island Records, Angélique Kidjo, artist och låtskrivare och den estniske tonsättaren Arvo Pärt får årets Polarpris.

– Angélique Kidjo är en femfaldig grammisvinnare, en av de viktigaste afrikanska rösterna och en fantastisk artist, säger Marie Ledin, vd för Polar Music Price till ”Nyhetsmorgon”.

BBC har även utnämnt henne i sin lista "Top 100 Most Inspiring Women in the World" och hon var även den första kvinnan på Forbes lista över "The Most Powerful Celebrities in Africa.”

– Jag ska göra mitt bästa för att vara en värdig pristagare, dels genom mitt arbete för alla barn som UNICEF:s goodwillambassadör, dels som musikambassadör för att bidra till en värld där vi tillsammans kan leva i fred, säger Angélique Kidjo, 62, i ett pressmeddelande.

Jobbat med Bob Marley och U2

Chris Blackwell, 85, drev ett av världens mest framgångsrika skivbolag, Islands Records, och har jobbat med artister som Bob Marley, Grace Jones och U2.

– Att få Polar Music Prize betyder enormt mycket och jag känner mig väldigt hedrad. Skandinavien har alltid betytt mycket för mig redan från starten av min karriär, särskilt då den allra första skivan jag släppte blev tillgänglig även i Sverige, säger han i ett pressmeddelande.

Det är första gången en skivbolagsdirektör får Polarpriset.

Arvo Pärt, 87, var världens mest spelade nu levande kompositör inom klassisk musik. Han har vunnit Grammy-priser för sina album ”Da Pacem” från 2007 och ”Adam’s Lament” från 2014.

– Polar Music Prize är en oerhört prestigefylld och viktig utmärkelse för en kompositör. Jag är väldigt rörd och vill tacka från djupet av mitt hjärta, säger Arvo Pärt pressmeddelandet.