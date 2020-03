Simple Minds bjuder på en omsorgsfull hitshow

1. The signal and the noise 2. Waterfront 3. I travel 4. Love song 5. Let there be love 6. Up on the catwalk 7. Glittering prize 8. Promised you a miracle 9. The American 10. Hunter and the hunted 11. Belfast child 12. Stand by love (Paus) 13. Theme for great cities 14. Book of brilliant things 15. She’s a river 16. Real life 17. Someone somewhere in summertime 18. See the lights 19. All the things she said 20. Street fighting years 21. Don’t you (forget about me) 22. New gold dream (81-82-83-84) Extranummer: 23. Let it all come down 24. Alive and kicking 25. Sanctify yourself



Simple Minds spelar på Annexet även i kväll, lördag, samt på Malmö Live i Malmö i morgon.