Dee Snider gör en habil uppryckning

ALBUM Dee Snider är tillbaka med en soloskiva som visar sig vara en hyfsat positiv överraskning. Skam den som ger sig.



Dee Snider

Leave a scar

Napalm/Border

HÅRDROCK Dee Sniders solokarriär har knappast gått på räls. Den forne Twisted Sister-sångarens soloalbum har fått betydligt mer ris än ros, och han har sedan millennieskiftet känts mer hemma i reality-tv och nostalgiska dokumentärer än på topplistor.

”For the love of metal” och efterföljande turné var tänkt att bli frontmannens farväl till rockscenen, men under pandemin började det klia i fingrarna. En kombination av rastlöshet och oväntad inspiration drog honom till studion ännu en gång.

Resultatet blev ”Leave a scar”, en uppvisning i modern heavy metal och thrash med omnejd som är avsevärt vassare än föregångaren.

”Crying for your life” ger maffiga vibbar av såväl Megadeth som Dio, och George ”Corpsegrinder” Fisher (Cannibal Corpse) tillför förstås en hel del tyngd på ”Time to choose”. Utan tvekan har vapendragaren och producenten Jamey Jasta (Hatebreed) influerat soundet i större utsträckning än tidigare.

Dessutom är Sniders röst imponerande intakt. Med stor pondus och passion tar han sig an skivans tolv spår.

Men ännu en gång har sångaren en myriad av låtskrivare med sig. En betydande del av materialet känns uträknat och utstuderat, som en opersonlig tävling i att skriva tuffa refränger och riff.

Sedan hade jag hoppats på att hårdrock om hårdrock var ett avslutat kapitel bakom lås och bom. Inledande ”I gotta rock (again)” är en smärtsam spark i solar plexus som får luften att gå ur mig, på fel sätt.

Och – snälla – kan vi skicka nödrim som ”No need to run/you are the one” och ”You did the crime/Now do the time” på snabbleverans till stället där Satan hänger?

BÄSTA SPÅR: ”Before I go”.



