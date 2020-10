Astrid S: ”Man kan absolut dejta under corona”

Norska stjärnan om singellivet efter uppbrottet som fick henne att skriva färdigt sitt första album – sju år efter debuten

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 19 oktober 2020 kl. 07.00

Separationen från pojkvännen fick Astrid S att äntligen bli klar med debutalbumet – sju år efter genombrottet.

För Aftonbladet berättar den norska stjärnan om de dubbla uppbrotten, dejtinglivet i ett coronastängt Oslo och om kampen för att bli tagen på allvar som ung kvinnlig popstjärna.

– Jag har fått känna på att man blir tagen mindre seriöst om man visar lite hud, eller om man gillar smink och styling och är lite fåfäng, säger hon.

Det har pratats om ett album i flera år, men först nu, sju år efter genombrottet, släpper Astrid S, 23, debutplattan. Delvis på grund av att hennes förhållande med pojkvännen sedan tre år har tagit slut.

– Jag har inte velat släppa ett album bara för att. Det har känts väldigt bra att kunna göra det nu när jag har känt mig redo och känt att jag har haft något på hjärtat, säger hon.

”Tagit tid att bli trygg”

Vad känner du att du har på hjärtat då?

– För första gången i livet har jag gått igenom en period som varit väldigt krävande och svår. Det var viktigt för mig att få med alla nyanser av ett uppbrott. Jag tänker att de som lyssnar ska kunna hitta låtar som stämmer överens med var de är just nu. Och när de tar sig vidare till nästa stadium i ett uppbrott så kan man lyssna på en annan låt som stämmer, att man kan få hjälp genom hela processen, genom alla nyanser som man känner.

Foto: Pressbild / Universal Music Astrid S på en officiell pressbild inför releasen av debutalbumet ”Leave it beautiful” 2020

Astrid S över video från sitt hem i Oslo inför releasen av debutalbumet intervjuad av Aftonbladets Tobbe Ek

Förstasingeln ”Marilyn Monroe” handlar dock inte om ett förhållande som har tagit slut. I stället tar hon ställning för att unga kvinnor ska kunna synas och höras och vara sig själv.

– Man måste få vara förtjust i smink och frisyrer och samtidigt kunna tas på allvar. Jag var väldigt ung när jag börjad, jag var 16. Då höll jag mig själv tillbaka utifrån en känsla av vad branschen och publiken förväntade sig av en artist som mig. Att inte gå ut med starka åsikter, eller visa hud, vara trygg i sin sexualitet, dansa som man vill. Det har tagit lite tid att bli trygg i att det är helt okej att vara sig själv, att inte behöva anpassa sig efter hur man tror att en ung kvinnlig popartist ska vara, säger hon.

– Jag har fått känna på att man blir tagen mindre seriöst om man visar lite hud, eller om man gillar smink och styling och är lite fåfäng. Många tar exempelvis för givet att jag inte skriver mina egna låtar eller styr min egen karriär.

Foto: PETER WIXTRÖM Astrid S på ”Allsång på Skansen” 2019

Foto: MAGNUS SANDBERG Astrid S gästade svenska ”Idol” 2018 och sjöng duett med Sebastian Walldén som senare vann tävlingen.

Corona perfekt för uppbrott

Astrid S, som egentligen heter Smeplass i efternamn, tävlade i norska ”Idol” 2013. Tre år senare fick hon en världshit med ”Hurts so good” som har en kvarts miljard streams på Spotify och hon har samarbetat med Shawn Mendez, Troye Siwan, Years & years och Zara Larsson. 2018 blev hon årets artist vid Spellemansprisen, den norska motsvarigheten till Grammis.

Astrid S är i sitt hem i Oslo när Aftonbladet intervjuar henne via videolänk. De norska coronarestriktionerna gör att barer och restauranger måste stänga vid midnatt och privatpersoner får inte umgås fler än 10 åt gången.

– Det är egentligen ett perfekt tillfälle att ta sig igenom ett uppbrott, eftersom man tvingas att vara ensam. Man måste gå in i sig själv och göra så gott man kan, säger hon.

Kan du dejta då? Kan man leva det livet?

– Alltså, man kan ju träffas så länge man håller avstånd. Så det vill jag säga att man kan absolut dejta i det här.

Foto: SOFIA NAHRINGBAUER 2017. Astrid S i en intervju med Aftonbladet.

Foto: FELIPE MORALES 2016. Några månader före Astrid Smeplass fyllde 20 intervjuades hon av Aftonbladet.

”Gå vidare istället för att bli bitter”

Men har du dejtat nåt?

– Nej, hahaha. Mitt fokus har varit på albumet och efter att jag avslutade mitt samarbete med min manager i mars så har det blivit otroligt mycket att göra. Jag har varit involverad i alla processer. Det har varit väldigt lärorikt, men jag har inte också haft kapaciteten att tänka på dejtande.

Känns det som att du har kunnat gå vidare, eller tänker du fortfarande mycket på uppbrottet?

– Det blev på ett sätt två uppbrott. Med min manager kändes det också som ett. Jag känner väl att jag kanske har fått ett annat perspektiv på det genom att skriva albumet. Om man lyssnar på ”It’s ok to forget me” eller ”Leave it beautiful” så är det väldigt försonande. Att man går vidare och istället för att bli bitter eller fokusera på det som gick snett kan vara glad för det man har haft och att man haft en fin tid tillsammans. Det känns lite likadant med att släppa ett album. Att det varit en fantastisk tid med att skriva den här musiken som nu släpps och nu kan jag se framot och skriva ny musik.

Gå vidare och skriva ny musik. Och kanske börja dejta i coronatid också?

– VI får se hahaha.

Albumet ”Leave it beautiful” släpps 16 oktober.

Foto: STEFAN MATTSSON 2015. Den första bilden av Astrid S i Aftonbladets arkiv.

