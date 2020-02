Diane Warren och Anna Netrebko får Polarpriset 2020

avRosanna Berg

Publicerad: 11 februari 2020 kl. 08.44

Uppdaterad: 11 februari 2020 kl. 09.00

Låtskrivaren Diane Warren och operasopranen Anna Netrebko tilldelas Polarpriset.

Vinnarna får en prissumma på en miljon kronor var.

– Jag är så hedrad, säger Diane Warren i ett pressmeddelande.

I den klassiska kategorin är det den ryska operasopranen Anna Netrebko, 48, som tilldelas priset.

”Med sin fantastiska röst och självlysande karisma är hon en större-än-livet-sångare som håller klassikerna vid liv, säljer slut varje föreställning och fångar uppmärksamheten även hos en publik som är ovan vid opera”, lyder en del av juryns motivering.

– Du går in på scenen för att ge allt du har. Du måste lägga din själ, ditt hjärta och all din kunskap för att nå själarna i publiken. Att få Polar Music Prize är en stor ära, säger Anna Netrebko i inslaget under prisutdelningsceremonin.

Pris nummer två tilldelas

Priset inom populärkulturell musik går till den amerikanska låtskrivaren Diane Warren. Hon har skrivit låtar till världsartister som Lady Gaga, Beyoncé, Cher och Elton John.

– Jag tror inte på mig själv som människa, men jag tror på mig själv som låtskrivare, säger Diane Warren i inslaget som visas under prisutdelningsceremonin.

Det svenska internationella musikpriset stiftades 1989 av Abba-profilen Stig ”Stikkan” Anderson och har tilldelats betydande prestationer inom musik sedan 1992.

✓ Texten uppdateras

Foto: AP/TT NYHETSBYRÅN Diane Warren får Polarpriset inom populärkulturell musik.

Foto: Sven Hoppe / TT NYHETSBYRÅN Anna Netrebko får Polarpriset inom klassisk musik.

FAKTA Polarpriset Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som hade Abba bland sina artister. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Pristagarna utses av en prisnämnd med 13 ledamöter som representerar bland andra Sveriges kompositörer och textförfattare, Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna. Prissumman är på en miljon kronor vardera. LÄS MER

Fakta: Tidigare pristagare



2019: Grandmaster Flash, Play for Change och Anne-Sophie Mutter

2018: Metallica och Afghanistans nationella musikinstitut

2017: Sting och Wayne Shorter

2016: Max Martin och Cecilia Bartoli

2015: Emmylou Harris och Evelyn Glennie

2014: Chuck Berry och Peter Sellars

2013: Youssou N'Dour och Kaija Saariaho

2012: Paul Simon och Yo-Yo Ma

2011: Patti Smith och Kronos Quartet

2010: Björk och Ennio Morricone

2009: Peter Gabriel och José Antonio Abreu

2008: Pink Floyd och Renée Fleming

2007: Sonny Rollins och Steve Reich

2006: Led Zeppelin och Valerij Gergijev

2005: Gilberto Gil och Dietrich Fischer-Dieskau

2004: BB King och György Ligeti

2003: Keith Jarrett

2002: Miriam Makeba och Sofija Gubajdulina

2001: Burt Bacharach, Robert Moog och Karlheinz Stockhausen

2000: Bob Dylan och Isaac Stern

1999: Stevie Wonder och Iannis Xenakis

1998: Ray Charles och Ravi Shankar

1997: Bruce Springsteen och Eric Ericson

1996: Joni Mitchell och Pierre Boulez

1995: Elton John och Mstislav Rostropovitj

1994: Quincy Jones och Nikolaus Harnoncourt

1993: Dizzy Gillespie (postumt) och Witold Lutoslawski

1992: Paul McCartney och de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen)

