Mötley Crües gitarrist för sjuk – kan inte turnera mer

Mick Mars klarar inte av livet på vägarna

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Vince Neil, Nikki Sixx och Mick Mars från en konsert i juli i år. Mötley Crüe-gitarristen klarar inte längre att turnera med bandet. Arkivbild.

Mötley Crües gitarrist Mick Mars slutar turnera tillsammans med bandet.

Mars lider av ankyloserande spondylit, (tidigare kallat Bechterews sjukdom) sedan ungdomen och hans ledbesvär har blivit så svåra att han inte längre klarar av turnélivet.

”Mick fortsätter som medlem i bandet, men kan inte längre klara av de prövningar som det innebär att flacka runt på vägarna”, skriver Mötley Crüe i ett uttalande enligt Variety.

Mick Mars har varit med i bandet sedan 1981 och har berättat öppet om sina problem, bland annat i Mötley Crüe-boken ”The dirt”. Ankolyserande spondylit är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som drabbar ungefär 0,5 procent av befolkningen.

Vem som kommer ersätta Mars när bandet turnerar har inte meddelats.

Hela uttalandet

”Mick Mars, medgrundare och gitarrist i heavy metal-bandet Mötley Crüe under de senaste 41 åren, har idag meddelat att han på grund av sin pågående smärtsamma kamp mot Ankolyserande spondylit (AS) inte längre kommer att kunna turnera med bandet. Mick kommer att fortsätta som medlem i bandet, men kan inte längre hantera svårigheterna med turnélivet. AS är en extremt smärtsam och förlamande degenerativ sjukdom, som påverkar ryggraden”.