En bubbla av klarhet som är svår att lämna

Publicerad: I går 06.30 Uppdaterad: I går 10.14

helskärm Tamara Lindeman är The Weather Station.

ALBUM När världen skakar erbjuder The Weather Station precis den sortens värme och lugn som vi behöver.



The Weather Station

How is it that I should look at the stars

Fat Possum/Border

helskärm

POP ”Ignorance” blev kanadensiska Tamara Lindemans klart största framgång i karriären, tillika ett av fjolårets allra bästa album.

Den personliga folkpop som vuxit fram på fyra allt mer lovande föregångare fick en ny och större kostym som rymde influenser från Kate Bush, Talk Talk och fritt hållen jazz. Till det adderade den 37-åriga sångerskan och skådespelaren rakt igenom angelägna texter med klimathotet som gemensam fond.

Redan nu kommer uppföljaren, som kan ses som ett slags systerskiva till ”Ignorance”, skriven och inspelad under samma period men med ett helt annat temperament.

”How is it that I should look at the stars” är ett litet under av stillsam, graciöst utförd minimalism, en samling pianoballader endast försiktigt kryddade av lyhörda jazzmusiker från Toronto-scenen på sax, klarinett, lap steel och ståbas.

De universella frågorna blandas med målande bilder av vardag och relationer, och Lindeman sjunger orden med de små skiftningarnas dramatik.

Jag utesluter inte att det delvis har med det rådande världspolitiska läget att göra, men de tio låtarna bildar en varm, intim bubbla av klarhet som det är väldigt lätt att vilja vara kvar i.

Och om mindre än en månad kommer The Weather Station hit för spelningar, gissningsvis för sista gången på klubbnivå.

BÄSTA SPÅR: ”Stars”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Publisert: Publicerad: 04 mars 2022 kl. 06.30

LÄS VIDARE