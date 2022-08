Damon Albarn överglänser Gorillaz

1. M1 A1 2. Strange timez 3. Last living souls 4. Tranz 5. Tomorrow comes today 6. 19-2000 7. Saturnz barz 8. Rhinestone eyes 9. Cracker island 10. O green world 11. Pirate jet 12. On melancholy hill 13. El mañana 14. Fire flies 15. Little pink plastic bags 16. With love to an ex 17. Rockit 18. Kids with guns 19. Andromeda 20. Dirty Harry 21. Momentary bliss 22. Plastic beach Extranummer: 23. The pink phantom 24. Stylo 25. Feel good inc. 26. Clint Eastwood