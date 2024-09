Troye Sivan till Sverige – spelar i Stockholm

Publicerad 2023-11-30

Troye Sivan kommer till Sverige för en spelning på Hovet i Stockholm den 5 juni nästa år.

Den australiska artisten fick i år sitt stora internationella genombrott med hitlåten ”Rush” och albumet ”Something to give each other”, delvis producerat av svensken Oscar Görres i Stockholm. Troye Sivan har under året även synts i The Weeknds tv-serie ”The idol”

Spelningen i Stockholm blir den enda Troye Sivan gör i Norden.