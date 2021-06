Veckans spellista: svalkande spacerock och sludge

helskärm Septetten Nephila från Arvika gör sagolik spacerock. Visa mer Foto: Pressbild

SPELLISTA Spacerock, sludge, black metal och lite annat smått och gott att svalka dig med.



”BLOOD ORNAMENTS”

Hooded Menace

De dansanta Death-vibbarna får höfterna att rulla och munnen att vattnas.



”ABRACADABRA”

Wormwitch

Magiskt bra crustad black metal från Kanadas djupa skogar.



”GONE WITH THE WIND IS MY LOVE”

Lucifer feat. Elin Larsson

När Johanna Sadonis och Elin Larssons drömska stämmor möts i en retrodoftande rockdänga blir slutresultatet förstås sagolikt.



”WHITE BONES”

Nephila

Arvikaseptettens självbetitlade debutalbum kom nyligen till rockvärlden och förgyller tillvaron med utomjordiskt underbar spacerock.



”A VILLAIN’S MONOLOGUE”

Blood Command

Punkig pop, eller så kallad ”deathpop”, är det nya svarta. Fråga bara norska Blood Command.



”MASTERS OF WAR”

Amon Amarth

Tumbasönerna är skoningslöst slagkraftiga på denna nyinspelning av ”Masters of war”, som dessutom är så testosteronstinn att jag säkert kommer få skäggväxt efter ett par lyssningar.



”IN THE GREY”

Somnuri

Svärtad sludge från bohemnästet Brooklyn.



”CRUEL COMMAND”

Insane

Kristinehamnskvartetten lirar råbarkad, tung thrash enligt den 80-talsdoftande konstens alla regler.



”BLESSED BE THE GLUE”

Kryptan

Mattias ”Kryptan” Norrman (October Tide, ex-Katatonia) lever ut sina mest diaboliska black metal-drömmar genom Kryptan, som blir med ep senare i sommar.



”FÖRBANNELSEDOM”

Domgård

Maffig melankoli från Göteborgskvartetten Domgård och deras sprillans nya splitskiva med Voodus.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



