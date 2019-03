Skivrecensioner + FÖLJ

Zara Larsson dansar bort minnet av någon i natten

avPer Magnusson

MUSIK 28 mars 2019 09:12

SINGEL Zara Larssons ”Don't worry bout me” låter som att dansa bort minnet av någon i natten.

Men den lyckas inte riktigt släppa en av våra starkaste popröster fri.

+++

Zara Larsson

Don't worry bout me

TEN/Epic/Sony

Foto: VERONICA KINDBLAD Zara Larsson är tillbaka med den andra singeln från ett kommande album som väntas i år.

POP I höstas släppte Zara Larsson ”Ruin my life”, en smittsam poplåt om förrädisk kärlek som förde tankarna till den smittsamma förrädiska kärlekspopens främsta apostel – Taylor Swift.

”Ruin my life” var en lysande låt och den första singeln från Zara Larssons tredje, ännu obetitlade album som väntas någon gång i år.

På andra smakprovet från detsamma tar den svenska popstjärnan en ny riktning. ”Don't worry bout me” börjar med ett ensamt ekande piano. Ett dancehall-doftande beat tassar in. Temat är att gå vidare. ”Don’t worry bout me” låter som att försöka dansa bort minnet av någon i natten. Men den här gången är tonen syrlig, snarare än djärvt kärlekskrank:

”Don’t worry bout me/You should worry bout you/Keep doing what you do best, babe/That's loving only yourself, babe/'Cause I've been sleeping okay.”

Inte mindre än sju namn ligger bakom musiken, förutom Zara själv, bland andra Tove ”Tove Lo” Nilsson och Rami Yacoub. Zara äger världsvant låten och refrängens fallande nyckelmening växer för varje lyssning. ”Don't worry bout me” kommer att göra succé på spellistor, radiostationer, skolgårdar, gym, dagis och våriga uteserveringar.

Men det är svårt att skaka av sig känslan att Zara Larssons sällan skådade, framför allt vokala, potential inte riktigt kommer fram. Hon hör ju hemma i popmusikens Champions League.

I sommar supportar hon, förutom en egen världsturné, Ed Sheerans evigt pågående ”Divide tour”. Och det är ju på sådana scener hon hör hemma.

På kommande albumet hoppas jag på fler låtar som släpper hennes mäktiga talang fri.



