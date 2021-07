John Mayer torkar tårarna med mjukrock

Publicerad: I dag 06.45 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm På sitt åttonde album söker John Mayer trygghet genom den musik han växte upp med. Foto: Sony

ALBUM John Mayers nya album kommer med kitschiga posters och parollen ”Life is hard. Rock soft”.

Men bakom det turkosa budskapet finns en intuitiv och sökande soul.



John Mayer

Sob rock

Columbia/Sony

helskärm

ROCK Vilken musik får dig att känna att allt kommer bli okej?

John Mayer, påverkad av pandemin som oss andra, ställde sig frågan inför sitt åttonde album. Han landade i 80-talet, musiken han växte upp med, den som påminde honom om en tryggare tid.

John Mayer har ofta haft en liknande effekt på mig. Album som ”Continuum” och ”Paradise valley” har varit någonting att svepa in sig i, en rockens värmande indianfilt.

Det finns så många missuppfattningar om 43-åringen från Connecticut. Blott ett vackert ansikte som tillfredsställer sittande arenapublik med smöriga ballader om kroppen som sagoland är kanske den vanligaste. En sökande multitalang besatt av japansk streetwear och någon som Frank Ocean ringer när han behöver ett gitarrsolo ligger närmare till hands för mig.

”Sob rock” är en osedvanligt konceptuell skiva med Mayer-mått mätt. 80-talets mjuka rock löper som en turkos tråd genom allt. Omslagets kliniskt rena typsnitt, pressbildernas fluffiga frisyr, leken med en fingerad ”Nice price”-etikett. Längtande textrader om att någon ska komma och hälla tequila i ens kaffekopp.

Musikens softa groove går i samma skala. ”Wild blue” är mötet mellan Dire Straits och Jack Johnsons solcellsrock. ”Shot in the dark” för tankarna till Jackson Brownes underskattade album ”Lawyers in love”. Men Mayer inkorporerar allt det där i sin egen värld och undviker på så vis kitsch. Lånet av Toto-associerade Lenny Castro och Greg Phillinganes är mer självklarhet än nostalgisk pose för en musikernas musiker (i sommar ger sig Mayer själv ut på amerikansk arenaturné med Dead & Company, den turnerande kvarlevan av Grateful Dead).

Dessutom är ”Sob rock” egentligen bara ett nytt John Mayer-album. ”Shouldn’t matter but it does” är ännu ett exempel på hans djupt personliga, akustiska låtskrivande. Mayer slits ofta mellan vägval och här är temat än en gång saknaden av en käraste och en familj.

I albumets höjdpunkt ”I guess I just like feel like” får vi Mayer när han är som allra bäst: en underskattad soulsångare, en magiskt intuitiv gitarrist.

BÄSTA SPÅR: ”I guess I just like feel like”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik





Publisert: Publicerad: 16 juli 2021 kl. 06.45