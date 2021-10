Mastodon håller hjärtat som gisslan

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Mastodon är sannerligen mastodonter inom den moderna metalscenen.

ALBUM Ännu en gång omfamnar metalakten Mastodon det svåra och smärtsamma, och med det blir ”Hushed and grim” slående stark.



Mastodon

Hushed and grim

Reprise/Warner



METAL “It feels like someone has to die for us to make an album.”

I en ny intervju i rockmagasinet Kerrang konstaterar Mastodons gitarrist Brent Hinds krasst att många av deras album fötts efter förödande förluster av familjemedlemmar och vänner.

Alltsedan ”Crack the Skye”, hyllningen till trummisen Brann Dailors syster Skye som begick självmord, har bandet blivit mer sårbara i sitt skapande. På skivorna som följt – ”The hunter”, ”Once more ’round the sun” och ”Emperor of sand” – har samtliga bandmedlemmar på olika sätt kanaliserat känslor av smärta och svärta.

Även ”Hushed and grim”, kvartettens åttonde album, är sprungen ur sorg. Skivan skapades efter att bandets manager Nick John (som för övrigt är avbildad på omslaget) förlorade sin kamp mot cancer.

Lyssnaren kliver rakt in i ett naket, nyanserat och nyfiket ljudlandskap som sträcker sig långt bortom många andra bands bekvämlighetshorisont.

Inledande ”Pain with an anchor” greppar tag med draghjälp från Dailors drabbande röst och ett megamaffigt outro, och sedan hålls ens hjärta gisslan ända fram till det gripande gitarrsolot som avrundar finallåten ”Gigantium”.

Det är rent av omöjligt att slita sig ifrån något spår. Om bandet så laborerar fram lugnare uttryck (”Had it all”), pepprar på med moshvänliga partier (”Savage lands”) eller sveper in soundet i nostalgisk psykedeli (”Gobblers of dreg”).

Bill Kellihers känslodrypande riff river ständigt upp öppna sår, men sedan kommer Dailors, Hinds och Troy Sanders – som växlar upp sin sångstafett ännu ett snäpp – med stöttande texter för att plåstra om: “No feeling’s ever final/Just another scar I wear and hold dear”.

Mastodons förmåga att hålla minnen vid liv och fylla tomrummet efter nära och kära växer sig starkare för varje släpp. Deras första dubbelalbum i karriären är en 90 minuter lång terapisession för samtliga inblandade.

BÄSTA SPÅR: ”Pain with an anchor”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Publisert: Publicerad: 29 oktober 2021 kl. 09.00

LÄS VIDARE