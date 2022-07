Kuslig och ödesmättad voodoo

1. Rich woman 2. Quattro (world drifts in) 3. Fortune teller 4. The price of love 5. Rock and roll 6. Please read the letter 7. Let your loss be your lesson 8. High and lonesome 9. Last kind words blues 10. You led me to the wrong 11. Trouble with my lover 12. Go your way 13. It don’t bother me 14. Leave my woman alone 15. The battle of evermore 16. When the levee breaks 17. Gone gone gone Extranummer: 18. Can’t let go